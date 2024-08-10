初領失業金人數大減 美硬著陸風險降

美國最新初領失業金人數遠低於預期，市場對於美國經濟硬著陸的恐懼降溫，美股8日應聲大漲，標普五百上漲2.3％、創下兩年來最大單日漲幅。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕隨著聯準會（Fed）決策官員暗示最快九月降息，加上美國最新初領失業金人數遠低於預期，市場對於美國經濟硬著陸的恐懼降溫，亞股昨延續前一天美股漲勢，本週初拋售狂潮造成的市場損失幾乎全補回。

多名聯準會決策者重申，他們對於通膨放緩至足以降息的程度已更具信心；同時，美國勞工部八日宣布，經季節性調整，截至八月三日該週，初領失業救濟金人數下降一．七萬人至二十三．三萬人，創十一個月最大降幅，也低於路透經濟學家預期的二十四萬人。

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該數據緩解了一週前非農就業報告引發的衰退疑慮。美國勞工部先前公布，七月非農就業僅新增十一．四萬人，較六月的十七．九萬人大幅下滑，失業率升至四．三％，為二○二一年十月以來最高點。

美股八日應聲大漲，標普五百上漲二．三％、創下兩年來最大單日漲幅，那斯達克飆漲二．九％，道瓊也上漲近七百點；九日亞股接續上漲，日經指數收漲○．六％，近幾個交易日逐漸收復先前大跌的跌幅。MSCI亞太指數（不含日本）昨收漲一．六五％，扭轉前一天跌勢，一週來該指數也收復稍早跌幅，基本上與上週持平。

美股昨開盤小跌，台灣時間晚間十時左右，道瓊跌逾六十點，標普五百、那斯達克與費城半導體在平盤附近遊走，台積電ADR則上升○．二％；歐股在美股反彈力道放緩之際，漲幅縮小，泛歐Stoxx六○○盤中上漲○．○九％，歐洲各交易所與各產業漲跌互見，醫療照護類股上漲○．九％，而汽車股下滑○．四二％。

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