無人機走向國際市場 鎖定民主供應鏈

工業技術研究院機械與系統研究組副組長熊治民，說明無人機產業商機。（記者林宜樟攝）

記者林宜樟／專題報導

美中對抗情勢升高，地緣政治變化加劇及全球供應鏈重組，美國、歐盟等民主陣營國家開始打造無人機產業的「民主供應鏈」。虎尾科大飛機工程系教授駱正穎認為，台灣具有建構無人機零組件供應鏈技術，若只為國內市場而設廠製造，恐無利可圖，未來關鍵仍在民主供應鏈市場。

學者︰只顧國內市場 恐無利可圖

中正大學戰略暨國際事務研究所教授林泰和表示，無人機在戰場主要運用於偵查與觀測，逐漸成為世界重要產業，但台灣無人機生產成本較高，若僅靠軍方採購，因國內市場太小無法支撐，必須爭取國際市場；零組件若要排除紅色供應鏈，確實會提高成本、但必須要嘗試，目前政府規劃投入大量經費扶植產業發展，是正確方向。

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「會不會做是技術問題，有沒有大量生產是市場經濟規模問題。」工業技術研究院機械與系統研究組副組長熊治民指出，中國因現有商用無人機市場龐大，有專門生產無人機零組件廠商，而商用無人機零組件在台灣雖幾乎都可自製，僅部分零件須從其他國家購買，未來發展須考量是否有廠商願意大量生產無人機零組件。

熊治民認為，台灣可爭取無人機軟硬體研製商機，發展創新性應用服務方案，形成經濟效益，整合各界資源，支持研發創新，以去紅供應鏈形成規模產能，促進合作拓展海外市場。

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