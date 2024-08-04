維護87萬租屋族權益 超收電費、限制租補 二房東也要罰

內政部再預告修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，也就是二房東若限制申請租金補貼、超收電費，最重可罰50萬元。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕租屋新制七月十五日上路，房東超收電費得挨罰。內政部再預告修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，也就是二房東若限制申請租金補貼、超收電費，房客也可向縣市政府消保或地政單位提出申訴要求改正，如不改正者，可處三萬至三十萬元罰鍰，又仍拒不改正者，並可加重處五萬至五十萬元罰鍰。

內政部預告 修正住宅轉租契約

內政部估算，全國租屋族保守約八十萬戶、上看百萬戶；另財政部、主計總處依人口及住宅普查報告、家庭收支調查報告等，推算出的房屋租賃戶數約有七十萬到八十七萬戶。

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為維護租屋族權益，「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」在去年六月已修正規定，出租人不得限制承租人申請租金補貼；對於租屋電費則規定不得超過電費單當期每度平均電價，今年七月十五日已正式上路。

房東若拒不改正 最高可罰50萬

內政部進一步預告修正「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」。內政部說明，預告內容是希望維護國人租屋權利，且公平合理收取電費、促進電費資訊透明化，不只規範房東，包租業（二房東）也納入。若以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價；若非以用電度數計費，所收取電費不得超過電費單每期電費總額。

另公共設施電費（例如電梯、走廊照明等）未申辦分攤併入租屋處電費內者，須由房東自行吸收，不得額外收取；房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費；至於電費收取頻率、每次收取金額、短溢收處理方式，仍得由包租業及承租人於訂約時另行協議約定。

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