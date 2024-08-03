台股崩千點 外資提款966億創紀錄

台灣加權指數昨終場收二一六三八點、狂瀉一○○四點、重挫四．四三％，創史上最大跌點；外資賣超九六六．五億元，創史上最大單日賣超。（中央社）

台積等4大電子權值股重挫 專家︰觀察大盤半年線能否止穩

〔記者卓怡君、陳梅英／台北報導〕美國最新經濟數據引發經濟「硬著陸」疑慮，加上中東緊張局勢升溫，美國科技股重挫，外資昨無情賣超台股九六六．五億元，創史上最大單日賣超，電子股慘遭大屠殺，台積電、鴻海、聯發科、廣達四大電子權值股全面倒地，加權指數終場收二一六三八點、狂瀉一○○四點、重挫四．四三％，創史上最大跌點。

台幣貶5.5分 熱錢未全匯出

新台幣兌美元匯率昨盤中也一度重貶逾一角，但外資賣股後熱錢並未完全匯出，加上中央銀行尾盤調節，最後收在三十二．八一七元、貶五．五分，匯價結束連三升。

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近期美國財報週登場，市場嚴格檢視AI（人工智慧）相關科技股財報與財測，震盪加劇；而美國最新經濟數據引發市場擔憂降息太慢恐引發經濟衰退，加上以色列與伊朗戰事升溫，多重利空令投資人抱頭逃竄，電子股淪為重災區，台積電暴跌五．九四％，面臨九○○元保衛戰，電子、金融、傳產全倒。

三大法人昨賣超台股一二三一．五億元，外資狂砍台股九六六．五億元，自營商賣超三八○．一億元，投信買超一一五．一億元，外資期貨淨空單高掛四．五萬口。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，高檔回落後先看半年線能否止穩，預估短期下檔支撐落在二○九○○點至二一○○○點，下週可觀察跌深權值股是否止跌、投信ETF資金是否持續流入市場、外資期貨空單是否不再擴大等指標。

群益投信表示，近期市場訊息紛雜，美國總統選舉的不確定因素、美國政府對中國的晶片禁令趨嚴等，且美股企業財報表現不一，科技股回檔修正，國際股市亦受波及，但台股基本面仍屬穩健，產業週期回到上升軌道，台股長多格局並未轉變。

新台幣昨收在三十二．八一七元、貶五．五分；本週新台幣升值一．四分或○．○四％，週線意外翻紅，但與日圓、韓元及人民幣相較，新台幣仍是最弱亞幣。

匯銀主管表示，因台幣近期表現相對弱勢，央行加強調節力道，使台幣昨天貶值幅度並未失控，外資昨大砍台股但尚未完全匯出，若今晚美股續崩，不排除下週一外資匯出力道會相當驚人，但因市場預期聯準會九月即將降息，十年期美債殖利率跌破四％，也可留意投、壽險海外債券投資獲利所得是否匯回，台幣能否守住三二字頭仍有待考驗。

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