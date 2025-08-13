晴時多雲

追查AI晶片轉運中國 美在伺服器植入追蹤器

2025/08/13 17:50

美國在含輝達、超微先進晶片的伺服器貨物中植入追蹤器。（路透）美國在含輝達、超微先進晶片的伺服器貨物中植入追蹤器。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，兩名知情者透露，美國政府已祕密在有高度可能非法轉運至中國的先進晶片目標貨品上裝置定位追蹤器。他們說，這些措施旨在監測人工智慧（AI）晶片是否被轉運至受美國出口管制的地點，並且僅適用於遭調查的特定貨品。

報導指出，此舉顯示，儘管川普政府尋求鬆綁中國取得先進美國半導體的一些限制，但美國仍竭力執行對中國的晶片出口限制。

消息來源表示，追蹤器可協助對違反美國出口管制的個人與企業提出訴訟。數十年來，美國執法機關利用定位追蹤器追查受出口限制的產品，例如飛機零組件。近幾年它們也被用來打擊半導體的非法轉運。

5名積極參與AI伺服器供應鏈的消息來源說，他們知道戴爾、美超微出貨的伺服器使用了追蹤器，因為這些產品含有輝達與超微的晶片。

他們表示，追蹤器通常隱藏在出貨伺服器的包裝內，他們不知道哪些單位涉及追蹤器的安裝，以及它們裝置在運輸路線的哪個環節。

路透無法判定追蹤器在晶片相關調查的使用頻率，或美國當局何時使用追蹤器調查晶片走私。美國是在2022年開始管制輝達、超微以及其他晶片製造業者向中國銷售先進晶片。

