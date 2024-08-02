台灣前5大購物App 僅momo守住城池

台灣前5名熱門購物App（整理製表：記者歐宇祥 圖：資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中國快時尚電商廝殺激烈，廉價商品席捲全球。根據網路流量統計網站SimilarWeb資料，台灣熱門購物應用程式（App）前五名中僅momo一家是本土業者，且除新加坡商蝦皮、美商酷澎外，淘寶、SHEIN兩大中國企業赫然入榜。資安專家提醒，在淘寶、SHEIN等中國平台購物恐會被蒐集金融個資，資安風險極高。

專家示警中電商蒐集台人個資

根據SimilarWeb在七月二十八日更新的資料，從iPhone端來看，Apple App store的熱門購物App前五名分別為酷澎、蝦皮、momo、IKEA台灣與淘寶，第六名則為SHEIN；Google Play商店則為蝦皮、SHEIN、momo、淘寶與蝦皮直播平台Shopee Live。

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元智大學管理學院教授朱訓麒說明，因為中國市場「很卷」，業者會很快想出創新的攬客模式，拚殺後存活的業者成長都極為快速，因此才能迅速地拓展全球市場；不過台灣因政治因素，防備意識較重，中國大型電商即使有意圖，也一直難以順利打入台灣市場。

資安專家劉彥伯示警，因中國各平台都會蒐集使用者的個資，且不同於微博、小紅書等社群平台，淘寶、SHEIN等電商平台能蒐集到使用者的信用卡資訊等金融資料，若綁定支付寶則能蒐集更多消費資訊，最終拼湊出使用者的輪廓與行為習慣，對中國這類集權國家來說尤為危險，應提高警覺。

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