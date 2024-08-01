日銀轉鷹升息 日股漲、日圓強彈

日銀總裁植田和男表示，如果經濟和物價走勢符合我們的預測，我們將繼續升息。（美聯社）

基準利率調高至0.25％ 2026年起每月購債規模減半

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本銀行週三調高基準利率，並公布每月購債規模減半的計畫，凸顯貨幣政策正常化的決心；日股收盤大漲一．五％，日圓對美元猛升一．八％。美國聯準會（Fed）週三會後預料將維持利率不變，但暗示九月會降息；市場則押注英格蘭銀行週三會後降息的機率達六十％。

Fed料將暗示9月降息

日銀將基準利率從○至○．一％調高至○．二五％左右，是今年三月會議走出負利率政策後第二度升息，並宣布從二○二六年第一季起，每月購債規模將減半至約三兆日圓（約六五五○億台幣）。

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日經二二五指數在銀行股帶領下收盤大漲一．五％，日本十年期公債殖利率上漲○．○八個百分點至一．○八三％，二年期公債殖利率升至○．四五六％，創二○○九年以來最高。

日銀總裁植田和男會後記者會表示：「如果經濟和物價走勢符合我們的預測，我們將繼續升息，事實上，與四月時相比，我們的預測沒有太大變化；我們不認為○．五％是升息的關鍵障礙。」植田這番談話暗示，日銀今年可能還會升息。

植田的鷹派立場對疲弱不振的日圓可能是轉捩點。由於Fed在週三會後將按兵不動，但可能暗示九月降息一碼（○．二五個百分點），交易員開始押注日本和美國的利差將會縮小，這有助於推高日圓。

此外，七月初日圓兌美元一度觸及三十八年最低的一六一．九六日圓，較年初重貶十四％，促使日本政府進場干預。日本財政部今年已三度進場拉抬日圓，分別在四月、五月、及六月廿七日至七月廿九日之間，最近一次的干預金額達五．五兆日圓。

週三日圓兌美元盤中一度猛升一．八％至一五○．○五日圓，創今年三月以來最高，自七月初以來的漲幅超過七％。

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