有內情？中國出手狂砍美債 持有量創下16年新低

2025/09/19 08:41

美國財政部週四（18日）公布的國際資本流動報告（TIC），7月外國對美國公債的持有量，較6月增加319億美元，至約9.16兆美元。（路透）美國財政部週四（18日）公布的國際資本流動報告（TIC），7月外國對美國公債的持有量，較6月增加319億美元，至約9.16兆美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外國投資人在7月持有的美國政府債務出現增加趨勢，總持有量創下史上新高水準，主要受到英國與法國增持帶動，並超過了中國減持的幅度。中國在7月對美國公債的持有量，已跌至2009年以來新低。

根據美國財政部週四（18日）公布的國際資本流動報告（TIC），7月外國對美國公債的持有量，較6月增加319億美元，至約9.16兆美元。

日本仍是最大海外美債持有國，在7月增持了38億美元，總額來到1.1514兆美元。英國在7月增持了413億美元美國公債，總額來到8993億美元，為第2大海外美債持有國，創史上新高。

至於中國7月則是減持257億美元，總額至7307億美元，為第3大持有國，創下2009年以來最低水準。值得注意的是，長期被視為中國海外持債指標的比利時，也減持了52億美元至4282億美元，至第5大持有國。

法國在7月增持了172億美元美國公債，總額來到3920億美元，是第7大海外美債持有國。

台灣部分，則是在7月增持17億美元，總額來到2998億美元，為第11大海外美債持有國。

美國總統川普宣布對多個貿易夥伴徵收高額關稅，引發市場劇烈動盪，不只海外市場對美國公債的需求擔憂加劇，也讓海外持有美國公債的動向成為焦點。目前海外資金與各國政府合計持有超過30%的美國公債。

