家電能效標示不實 罰鍰提高5倍

經濟部預告「能源管理法」部分條文修正草案，業者若販售能效標示不實的冷氣機、冰箱等，罰鍰將提高五倍。（資料照）

經部預告《能源管理法》修法 最高達50萬元 還能按次罰

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部力拚深度節電，前日預告「能源管理法」部分條文修正草案，為維護消費者權益，業者若販售能效標示不實的冷氣機、冰箱等，罰鍰將提高五倍，最高達五十萬元，還能按次處罰，且可公布不肖廠商名單。

違法屢勸不聽 可公布名單

能源署官員說明，市售冷氣、冰箱等家電設備依規定要標示能源耗用量、效率等，民眾選購可參考家電能效標準，如汰換一級能效的家電還可享政府補助三千元等；但如果二級能效的冷氣卻標示一級，會有誤導消費者嫌疑，因此修法將罰鍰拉高，從現行的二萬以上至十萬元以下，拉高五倍、至可罰十萬以上至五十萬元以下，且可公布特定違法廠商、業者名稱及違法事由。官員強調，仍會先限期改善，屢勸不聽才會開罰並公布業者。

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另外，此次修正條文第六之一條，增訂能源供應事業應公開能源銷售統計資料，但資料種類、範圍、期間、公開方式與時間等，將於子法另訂。

官員解釋，此能源供應業為台電，目前雖已有揭露各縣市售電資料，但地方政府、NGO民間團體希望有更詳細資料，以進行深度完整的節電規劃；但考慮資料公開，不能間接揭露個別廠商資料，修法也並無針對個別的能源供應業規範，例如離岸風電廠商不會納入，主要是以台電系統為主。

至於地方政府也納入可執行能管法有關能源用戶查核事項；官員說明，主管機關包括中央與地方政府，但原法規只訂中央主管機關得派員或委託專業機構或技師，因此完善法規，讓地方政府有需求也可委託第三方機構，對節能與用能設備管理及稽查。

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