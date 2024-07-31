台積德國廠8‧20動土 計預2027年底投產

台積電位於德國的歐洲首座晶圓廠，八月二十日將舉行動土典禮。（法新社）

魏哲家將率團前往德勒斯登

〔編譯盧永山、記者洪友芳／綜合報導〕《日經新聞》報導，台積電位於德國德勒斯登的歐洲首座晶圓廠，將於八月二十日舉行動土典禮，為台積電擴大全球布局的最新里程碑，台積電董事長魏哲家將率團前往，該廠預計二○二七年底投產。

台積電昨證實德國廠將於八月二十日動土，代表台積電與投資夥伴在歐洲半導體產業的重要里程碑；台積電強調，歐洲半導體製造公司（ESMC）計畫如預期進行，興建工程預計二○二四年底前動工。

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台積電、博世（Bosch）、英飛淩（Infineon Technologie）和恩智浦半導體（NXP）去年八月共同宣布，將在德勒斯登合資成立ESMC，總投資金額逾一○○億歐元（約三五三○億台幣）；此案台積電持股七十％，其餘三家各持股十％，預計二○二七年底開始生產，採台積電28/22奈米CMOS、16/12FinFET製程技術量產，月產約四萬片十二吋晶圓，由台積電負責營運。

《日經》報導指出，台積電歐洲首座晶圓廠預計耗資逾一○○億歐元，德國政府承諾補貼五十億歐元，該廠的目標是滿足歐洲對汽車和工業晶片的需求。為了推動建廠計畫，台積電僱用前博世高級副總裁暨德勒斯登廠經理柯茲奇（Christian Koitzsch）來領導和營運ESMC。

ESMC緊鄰博世廠，距離英飛凌投資五十億歐元擴建的新廠房也不遠，英飛凌這個新廠預計生產功率半導體及混合訊號積體電路，預計二○二六年投產。

台積電也在美國和日本擴大業務，亞利桑那州首座晶圓廠預計二○二五年投產，熊本廠正在試產；最先進的台灣二奈米晶圓廠，計畫於二○二五年投產。

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