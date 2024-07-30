中餐飲陷九塊九惡戰 半年關百萬店

中國知名連鎖企業瑞幸咖啡，去年七月底推出「週週九塊九」活動，最後竟逐漸演變成整個餐飲業的降價搶市大混戰。（彭博）

價格戰擴及汽車、電商等 賣越多店家虧越多

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國知名連鎖企業瑞幸咖啡去年七月底推出「週週九塊九」活動，原是想狙擊同業庫迪咖啡，但不僅沒打垮庫迪，反而將星巴克、Tims、M-stand等同業拖下水；更讓人意外的是，原本只是連鎖咖啡業的「內戰」，竟逐漸演變成整個餐飲業的降價搶市大混戰。中國自媒體「頭號餐謀」創辦人翟彬近日撰文指出，「九塊九」救不了中國餐飲。

長期打價格戰的結果就是「增收不增利」，整個餐飲行業出現「冰火兩重天」。一方面是全行業的「紙面繁榮」，中國官方數據顯示，今年上半年全國餐飲總收入為二．六二兆人民幣、年增七．九％；另一方面是創紀錄的「關店潮」，企業訊息網站「天眼查」統計，今年上半年中國餐飲企業註銷數量高達一○五．六萬家，已逼近去年全年註銷數量一三五．九萬家。

請繼續往下閱讀...

文章說，中國餐飲像中了蠱一樣，迷失在降價搶市的風潮裡，從「九塊九」一盤的鮮切牛肉，到「九塊九」的早餐不只咖啡還有麵包；事實是，「九塊九」越兇猛，餐飲業越絕望。

從去年底開始，不論是高端宴請還是大眾快餐，人均消費下降二十％至三十％已是不爭的事實。消費持續低迷，供給嚴重過剩，各項成本不降反增，生意比疫前更艱難，生存壓力陡增。很多餐飲品牌只能背水一戰，捲入價格戰，一批財大氣粗的連鎖品牌，也開啟了幾輪的降價。

價格戰並非餐飲業獨有，在經濟下行的大週期裡，包括汽車、電商等其他行業也面臨相同窘境；打折、降價、補貼，換來的不是高品質的發展，而是流血式的增長，低價讓商家賣越多、虧得越多。

以瑞幸咖啡為例，在推出「九塊九」活動後，經營利潤率一路走低，去年第二、三、四季的經營利潤率分別是十八．九％、十三．四％與三％，今年第一季直接變成了負三．六％；最糟的是，瑞幸咖啡燒錢補貼，並未換來消費者的忠誠度，每月平均交易客戶數已從去年第四季的六二四四萬，降至今年第一季的五九九一萬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法