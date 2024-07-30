中國太陽能廠續流血擴產

中國太陽能廠的產能約是全球需求的兩倍，儘管虧本做生意仍繼續擴廠。（法新社）

出廠價砍半慘虧 股價腰斬

〔編譯魏國金／綜合報導〕過去十五年，全球太陽能板與相關設備幾乎全是中國製造，但產能過剩使去年太陽能板出廠價暴跌近一半，今年又跌了二十五％；過去一年，中國五大太陽能板商的股價因而腰斬，近來至少有七家上市的太陽能板業者預警，今年上半年的財報將出現鉅額虧損，但儘管虧本做生意仍繼續擴廠。

紐約時報報導，十五年前當局決定大力支持太陽能發電，地方政府、國有銀行與國家投資基金提供各式補貼，在工廠產能巨大、出現殘酷惡性競爭後，又放手讓企業自生自滅；類似情形也發生在汽車業，中國每年銷售二五○○萬輛車，高於任何其他國家，但產能利用率不到一半，中國車企正跟隨太陽能業者的腳步，大幅降價、增加出口。

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中國產業政策為地方政府、國有銀行等機構帶來巨大財務損失；世界大型企業聯合會中國問題專家霍夫曼說，「這是一種非常昂貴的發展模式，但它卻能培養出國家級的龍頭企業」。

報導以湖南神州光電為例指出，這家太陽能板製造商二○○八年成立後，就享有各種補貼，幾乎是免費取得長沙市中心黃金地段一塊佔地一三○畝的土地，中國最大國有銀行之一為其提供低利貸款，湖南省政府承擔大部分利息，儘管如此，如今神州光電廠空無一人。

產能達全球需求的2倍

在北京示意下，中國的銀行向太陽能業發放大量貸款，用以建廠，以至於中國太陽能廠的產能約是全球需求的兩倍。

短短幾年，中國其他地方的同業紛紛建造規模更大的工廠，隨著隆基綠能、通威等投入新研發，大批競爭力不足的太陽能廠為了削減成本，裁撤數以千計工人，或給予員工一年無薪假或降薪高達三十％。

目前人在美國的神州光電創始人趙楓表示，他想將公司重點轉移至人工智慧與電動車上，因這是中國產業政策的最新寵兒。

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