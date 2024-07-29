聯發科英國反控華為 專利戰開打

聯發科在英國對華為提出侵犯專利權告訴。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國電信設備巨頭華為在中國對聯發科提出侵犯專利權告訴後，傳出聯發科及其子公司近日也在英國對華為提出侵權訴訟，雙方專利權之戰已然開打。

市場分析機構IAM報導，聯發科在英國對華為的侵權行為展開反擊，聯發科與其子公司寰發公司（HFI Innovation）與MTK Wireless已向英格蘭嶼威爾斯高等法院提出告訴。

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聯發科十九日證實，華為向中國法院對其提出專利侵權訴訟。儘管聯發科未透露該訴訟涉及的技術，但中國媒體披露，華為提告是有關5G（或含4G、3G）等蜂巢式行動通訊技術。

中國第一財經報導，知情人士透露，聯發科與華為在二、三年前就對相關專利費用產生分歧，直到前段時間雙方就價格問題「談崩了」；這是華為首度鎖定晶片商而非產品終端廠商提出訴訟，顯示華為計畫將授權部份從設備層面轉移至零件，以減輕手機製造商高額的專利授權費用壓力，同時建立新的專利授權收取模式。

華為在二○二一年美國開始升高對其出口管制，使其智慧手機業務遭遇重挫後，加大收取專利費用的努力，以增加營收。

華為握有全球5G相關專利二十％；財報顯示，華為二○二二年專利所得達五．六億美元，全球約兩百家企業向華為支付專利費。

至於聯發科，全球許多智慧手機與筆電大廠是其客戶，包括三星、亞馬遜、OPPO、索尼、小米與vivo。在美國升高出口管制前，聯發科也是華為智慧手機部門的關鍵供應商。根據Counterpoint Research，今年第一季，聯發科在全球手機處理器的市占率約四十％，高居龍頭，接續其後的是高通與蘋果。

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