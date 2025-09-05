LTN經濟通》民憤蠢蠢欲動 東協大國危機四伏

印尼在2025年8月爆發一連串的示威活動，導火線是印尼政府決定調高國會議員的津貼，被民眾視為「自肥條款」。（路透）

21歲外送員之死 引爆印尼全面性示威

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼在2025年8月爆發一連串的示威活動，導火線是印尼政府決定調高國會議員的津貼，被民眾視為「自肥條款」。原先示威活動主要集中在雅加達，但到了8月28日、年僅21歲的摩托車外送駕駛庫尼亞萬（Affan Kurniawan）被警用裝甲車撞死後，示威強度瞬間升級，並且蔓延至印尼全國，多個地方議會遭縱火，多名官員、議員的住家遭到闖入洗劫，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）更召開緊急內閣會議，撤銷國會議員的若干特權與福利，希望能盡快恢復社會秩序。

這場示威最初因印尼國會議員高達雅加達最低工資10倍的住房津貼而起，據當地媒體報導，印尼國會議員每月收入超過1億印尼盾（約22.3萬元新台幣），是全國平均所得的30倍以上，且其中包含高額住房補助。但與此同時，一般印尼民眾卻正陷入生活危機，這種剝奪感激化了民怨。

據稱，印尼國會議員多達580人，月薪1億印尼盾，但一般印尼民眾平均薪資僅約310萬印尼盾（約6913元台幣）。此外，議員每個月還享有5000萬印尼盾（約11.15萬台幣）的住房津貼，引發民眾強烈不滿。

澳洲國立大學印尼研究所主任沃伯頓（Eve Warburton）向《BBC》表示：「在政府推動緊縮政策、人民普遍感到經濟不安之際，政界富裕菁英卻還能加薪，這種現象引爆了群眾憤怒，讓他們走上街頭宣洩不滿。」

更深層的結構性問題也推動了民怨，如政治貪腐、社會不平等，以及富裕階層似乎能避開經濟逆風的不公平現象。墨爾本大學亞洲研究所教授哈迪茲（Vedi Hadiz）指出：「菁英階層過著奢華生活，印尼國會議員的離譜津貼就是最明顯的例子，這嚴重刺激了民眾的正義感。」

庫尼亞萬之死，在印尼全國範圍內引發了廣泛的憤怒和抗議。圖為示威者拿著庫尼亞萬的畫像。（法新社）

印尼身陷反政府情緒

8月28日發生的庫尼亞萬之死，更在印尼全國範圍內引發了廣泛的憤怒和抗議，使抗議蔓延至印尼近10個主要城市，印尼全國各地建築都有遭到縱火焚燒的案例傳出，財政部長英卓華 （Sri Mulyani）及多名國會議員的住所遭到抗議者洗劫。

庫尼亞萬在雅加達送餐時，被困在一群示威者中，過程中庫尼亞萬的手機意外掉了下來，他於是跪下並撿起手機。但就在這時，一輛警用裝甲車衝向人群，直接撞上了庫尼亞萬，將他壓在前輪底下，但當群眾湧向警用裝甲車時，車輛卻加速將庫尼亞萬輾過，儘管之後庫尼亞萬被緊急送往醫院，但仍不治身亡。

這起致命車禍被錄影下來，並在即時通訊軟體和社群平台上迅速傳播，使得原本看似可控的抗議，瞬間演變為對普拉伯沃執政迄今10個月以來最嚴峻的考驗。印尼投行PT Mega Capital的固定收益與總體經濟策略師普里亞迪（Lionel Priyadi）坦言，印尼政府如今正面臨強烈的反政治菁英與反政府情緒。

身穿Grab制服的司機們在9月2日於雅加達分送鮮花，呼籲示威和平落幕。（路透）

數千名摩托計程車司機 上街怒吼

值得注意的是，這場示威也揭示了印尼社會長期存在的不平等問題，威脅到印尼的經濟成長前景與金融市場，過去10年，印尼保持約5%的穩定經濟成長，但隨著製造業裁員侵蝕中產階級收入，民怨累積。根據人力部資料，今年上半年正式裁員超過4萬2000人，較去年同期增加32%。分析人士指出，實際數字可能更高。

雅加達經濟與法律研究中心去年報告顯示，印尼前50大富豪的財富總額，相當於5000萬印尼國民的總財富；而共乘平台的司機則約有一半幾乎將全部收入用於日常開銷。因此，庫尼亞萬之死格外引發公憤，摩托計程車在印尼不僅是日常交通工具，也是許多人因疫情與當前貿易戰等持續裁員潮後的謀生依靠。

這場示威中最震撼的畫面之一，是數千名身著摩托計程車平台Grab與 Gojek 制服與安全帽的司機，護送庫尼亞萬的靈柩從家中走向墓地。數小時後，抗議規模進一步擴大並加劇，印尼人走上街頭要求為這名被稱作「烈士」的司機討回公道。

印尼東爪哇省泗水市的東爪哇省長官邸總督府大樓，在8月30日被示威者縱火。（美聯社）

普拉伯沃讓步撤銷國會議員福利

普拉伯沃在8月31日的電視談話中，取消原定9月3日前往中國的訪問行程，並召開記者會做出重大讓步，宣布已同意撤銷國會議員的若干特權與福利，包括調整議員津貼金額，以及暫停海外出差行程。但他也警告，近日在全國各地出現的部分示威行為，已構成叛國與恐怖主義，他已下令軍隊與警方對暴徒和打劫者採取嚴厲執法行動。

而到了8月31日晚間，印尼當地電視台的採訪畫面，顯示仍有零星示威者聚集，但未爆發大規模暴力事件，到了9月1日早上，雅加達和前幾天相比已變得比較平靜，這也讓普拉伯沃在9月2日晚間突然決定到中國出席閱兵行程，閱兵結束後隨即返國。印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）解釋，普拉伯沃最終決定仍將出訪，是因為局勢已經趨於穩定。

隸屬印尼政府的國家人權委員會（Komnas HAM）在9月3日告訴《法新社》（AFP），上週至少有10人在印尼示威活動中喪生，還有超過900人受傷、數千人被拘留。不過大多數人如今已經獲釋。

該組織負責人希達亞（Anis Hidayah）表示：「有跡象顯示，其中部分死者是遭到當局過度使用武力而死。」這些死亡個案分布於大雅加達地區、蘇拉威西島（Sulawesi）的錫江（Makassar）、中爪哇（Central Java）以及巴布亞（Papua）。她說：「許多地區尚未通報調查結果，死亡人數有可能進一步攀升。」

印尼大學副教授佩爾達納（Aditya Perdana）認為，如果普拉伯沃未能及時應對這場嚴峻危機，未來勢必還會出現其他形式的抗議。

普拉伯沃（前排左）最終仍按照原定計劃出訪中國，出席9月3日的閱兵行程。（路透）

