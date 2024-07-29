中國重回計畫經濟 港學者酸︰乾脆關掉A股

今年以來，上證綜合指數創波段高點後，迄今回跌8.8％。（路透）

中央直接管理資源配置 資本市場四不像

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港大學金融學講座教授暨香港人文社會研究所所長陳志武近日表示，多年來積極推動中國金融市場發展，如今發現中國正在重回計畫經濟，「一下子回到朱元璋的時候」，既然如此，乾脆關掉A股，不要再假裝做「一個四不像的資本市場」。陳志武的發言影片在中國社群平台熱傳，但已遭封殺，只能在海外X平台上看到。

陳志武於二十日出席香港大學一場論壇，與中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求對話時，發表上述談話。他直言中國應把A股市場關掉，因為現在越來越回到國家計畫，直接由中央來管理資源配置，既然已是政府重新管制經濟，那就不要再浪費那麼多成本，特別是很多領導又不喜歡搞金融的人拿那麼多工資，乾脆就逼這些人改行做別的工作，讓社會不要去假裝做一個四不像的資本市場。

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陳志武說，他去年跟某些原來的領導說這些話，卻把他們嚇住了；過去幾十年來，他以各種方式推動中國金融市場的發展，包括在觀念上做很多的講座、寫書、寫文章等，經過三十多年，他卻發現一下子回到朱元璋時代，這樣的話，看來還有很漫長的路要走，還不如把A股市場擱置起來。

目前中港股市欲振乏力，散戶虧損連連，對股市的失望情緒高漲，陳志武主張把A股市場關掉，引發中國投資人迴響。有網友嘲諷，「既然政府在配置資源具有超強能力，還要A股幹什麼，關掉算了」、「怎可以讓他們沒收自己歛財的工具」。不過，陳志武的發言影片已遭中國封殺。

滬港股同步由高點回跌

今年以來，上證綜合指數反覆跌破三千點大關，從五月二十日創下波段高點後，迄今回跌八．八％；香港恆生指數同日創下波段高點後，更回跌十三．五％。

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