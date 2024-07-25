不管誰主白宮 脫鉤中國成定局

專家指出，賀錦麗（左）將延續拜登的關稅政策，川普（右）則揚言要對中國所有進口商品課徵至少60％關稅。（法新社）

川普嗆加重中國關稅 賀錦麗延續多邊圍剿

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，專家指出，美國前總統川普若重返白宮，預計將加強對中國貿易戰力度，並加速與中國經濟脫鉤，進一步切斷及摧毀與中國的貿易關係；被拜登總統點名接班的現任副總統賀錦麗，則將延續拜登政府採取的多邊、更有針對性的貿易政策方針。

康乃爾大學經濟學教授普拉薩德表示，儘管川普和拜登都採取保護主義立場，但兩人的戰略和策略大不相同，川普依賴關稅來阻止中國商品進口；拜登除維持關稅政策，甚至對一些進口商品提高關稅，且更致力於限制中國取得技術轉移和電腦晶片。

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川普任內啟動對中國的貿易戰，對中國進口的二五○○億美元商品課徵關稅，甚至自封為「關稅人」；拜登除了維持川普任內的關稅，還對中國進口的電動車、太陽能電池、鋰電池和鋼鋁等價值一八○億美元商品課徵關稅。

專家指出，賀錦麗將延續拜登的關稅政策，川普則揚言要對中國所有進口商品課徵至少六十％關稅；耶魯大學經濟學教授羅奇表示：「川普第二任若調高關稅，在國際經濟衝突方面，其功能形同於核選項。」

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際貿易專家芮恩希（William Reinsch）則說，調高關稅恐引發另一場貿易戰，最終將使美中付出巨大的經濟代價，來進行大部分的商品交易。芮恩希指出，即使川普的目標不是全面脫鉤、而是迫使北京協商更有利於美國的貿易協議，但沒有多少理由能相信這個做法會成功；例如，川普與中國在二○一九年簽訂的第一階段貿易協議，中國遵守的沒有幾條。

拜登政策聚焦於對中國祭出出口管制，將更多中企納入出口管制黑名單，限制美國投資開發敏感技術的中企，引導、補貼發展美國高科技產業和國內供應鏈，以及在半導體出口管制方面與盟友合作。

經濟學人智庫︰美中關係將陷崩潰

經濟學人智庫（EIU）全球貿易分析師馬洛（Nick Marro）表示，他懷疑北京會偏愛任何一位候選人，「外界有種感覺，無論哪一方入主白宮，美中關係在這個十年的剩下時間裡都將處於崩潰狀態」。

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