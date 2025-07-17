獨家》不只招牌！大潤發聯名卡也更名大全聯信用卡

全聯福利中心接手大潤發後，8月起全台大潤發將換上「大全聯」招牌，不只換招牌，大潤發與台新銀行的聯名卡，9月12日起也將更名為大全聯信用卡，相關人士形容，大全聯信用卡比原大潤發聯名卡「漂亮100倍」。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心接手大潤發後，8月起全台大潤發將換上「大全聯」招牌，不只換招牌，大潤發與台新銀行的聯名卡，9月12日起也將更名為大全聯信用卡，相關人士形容，大全聯信用卡比原大潤發聯名卡「漂亮100倍」。

台新銀行今天也已發訊息給大潤發聯名卡的卡友指出，9月12日起大潤發聯名卡將更名為大全聯信用卡，並提供新權益，原卡可續用，待原卡到期，將卡友換發大全聯信用卡新卡面。

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全聯表示，8月起全面換為大全聯，原台新銀行大潤發聯名卡卡友店內享最高1%福利點，回饋福利點更好用，9月12起全面更名「大全聯信用卡」，大全聯預計中元節後正式對外公布。

全聯福利中心資深協理劉鴻徵表示，目前全聯會員約有1505萬人，活躍會員比例約62.5%，女性占比較高約65.5%；大潤發則有314萬會員，活躍比例51.5%，男性約占50.4%。

在改名「大全聯」後啟動會員整合計畫，讓「超市」與「量販」客源互補，會員回饋方案「發幣」也轉換為「福利點」。至於「台新大潤發聯名卡」因合約尚未到期，不但不會「停卡」，反而會與台新銀行討論放大回饋力道，挑戰今年營收在成長百億，衝上2200億元。

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