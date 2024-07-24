發動機70億元長單 漢翔營收大進補

漢翔董事長胡開宏（後排中）率隊前往英國法茵堡航展，總經理馬萬鈞（前排左2)與歐洲大廠簽署發動機零組件70億長約。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太公司漢翔（2634）昨宣布，與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，預估銷售金額近70億元，明年開始交貨。至於合約期多久，漢翔表示，暫無法透露。

維持今年18架高教機交機目標

受到全球航太業斷鏈影響，國內高教機的發動機等零組件之前傳出缺料問題，但漢翔將自有產能的零組件爭取原廠認證下，已補上部分缺料，6、7月陸續交機，漢翔將維持今年18架高教機交機目標。

請繼續往下閱讀...

全年營收可望逾400億 再創新高

漢翔第2季營收88.02億元，季減約16.8%、年減7.7%，主要就是第2季高教機缺料，交機進度遞延影響。市場人士表示，在遞延交機的高教機如期補上下，漢翔今年在軍用、民用飛機業務持續成長帶動，以及持續爭取能源、無人機相關業務，全年營收可望逾400億元，再創新高。

漢翔近期由董事長胡開宏率團隊赴英國參加2年一度的法茵堡航展，與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，包含空中巴士寬體客機A350、A330neo、波音B787以及新一代商務噴射機等機型的發動機零組件。

漢翔指出，會持續深耕歐洲發動機業務，配合客戶布局寬體客機、商務噴射機市場，持續投資廠房及精進改善，以達到客戶要求，目前已規劃投入發動機鑄造產能擴充，以及鍛造能量建置等，以垂直整合原物料供應鏈持續提升市場競爭力，並進一步布局發動機MRO（維護、維修和運營）市場。

漢翔指出，國際旅運復甦強勁，飛機需求數量上升，發動機業務需求及發展亦將穩定成長，可望帶動營收大幅提升。漢翔去年民機業務中，加拿大龐巴迪占營收比重40%、空中巴士占25%、波音占15%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法