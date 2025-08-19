台積電虧4年的美國廠賺錢了！日本廠卻還在虧原因揭曉

台積電（2330）。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2025年上半年度合併財務報告顯示，亞利桑那州廠已開始為公司營收帶來正面貢獻，首度認列64.47億元的投資收益，反觀同為海外據點的日本熊本廠仍在虧損中，同期虧損21.6億元，至於為何同為海外廠，確有落差？問題恐在產能利用率。

根據台積電的年報，自宣布「美國製造」後，台積電於2021年、2022年與2023年年報中，陸續揭露亞利桑那子公司虧損48.1億元、94.3億元、109.24億元，去年虧損142.98億元，是美國新廠成立來最大虧損，換算台積電亞歷桑那廠去年第4季開始量產前，過去4年間已累虧逾394億元。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，台積電指出，亞利桑那州廠已開始為公司營收帶來正面貢獻，但公司獲利受多元因素影響，包含產能利用率、折舊及持續的資本投資等，相關影響會在適當的時間再進行細節說明。

依目前而言，亞利桑那州廠對公司營收的正面貢獻主要是因「市場需求強勁，帶動高產能利用率」。台積電亞利桑那州P1廠去年第4季，開始量產4奈米先進製程，並在3季內就實現獲利。

分析指出，關鍵在於產能利用率，且P1廠月產能3萬片4奈米晶圓皆被蘋果（Apple）、超微（AMD）等客戶包下，產能幾乎呈滿載狀況。

相較之下，日本熊本1廠主要生產22／28奈米、12／16奈米等特殊成熟製程晶片，月產能約5萬片，主要客戶為SONY、DENSO等日商，供應感測器及車用晶片。但由於車用及消費性電子市場尚未明顯復甦，熊本廠的產能利用率僅約5成，因此就算政府有補助，但仍難擺脫虧損。

此外近期還傳出熊本2廠的投產時程將延後1年半，從2027年底延至2029年上半年。根據台積電年報揭露，旗下JASM，2023年虧損29.65億元，2022年虧損5.93億元，去年虧損43.75億元，也是布局日本後最大虧損，合計過去3年累計虧損79.33億元。

值得注意的是，台積電曾在7月法說會中提及，未來5年海外晶圓廠量產將導致公司整體毛利率稀釋，初期影響約為每年2%至3%，後期則可能擴大至3%至4%，主要是因海外建廠與營運成本較高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法