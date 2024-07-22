保險業入公建 合適標的是關鍵

金管會主委彭金隆指出，保險業每年固定產生一至兩兆元的新錢，只要有合適的案源，投資上兆元很有機會。 （記者羅沛德攝）

記者吳欣恬、王孟倫／專訪

行政院推出兆元投資國家發展方案，全力引導壽險業資金投入公共建設。金管會主委彭金隆指出，保險業每年固定產生一至兩兆元的新錢，只要有合適的案源，投資上兆元很有機會。

每年新錢逾兆 尋求投資項目

彭金隆表示，壽險業過去投資海外報酬率好，獲利穩定，但二○二二年美國大幅調升利率，海外投資避險成本飆升，嚴重侵蝕實質獲利；加上二○二六年新資本制度實施在即，國外投資的資本壓力下，都加強國內投資對壽險業的吸引力。

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對於政府加大力度引導壽險資金投入公建，彭金隆認為這是很好的契機，且目前壽險業有需求也有意願，重點在於能不能盡快提出很多可產生穩定現金流，又適合壽險業的投資項目。

彭金隆說，過去大家習慣採編列預算方式，民間資金很難進入，如果類似例子可以成功，未來應用在交通建設、綠能電廠、甚至機場跑道等其他有穩定收入的公建項目，都可以考慮評估，甚至未來可採證券化方式。

他指出，站在金管會角度，可從三方面來做：一是修改資本適足率（RBC）規範，目前已將保險業投資公共建設基金的風險係數降至一．二八％；本來只保證五年不變，為鼓勵業者積極投入，只要現在投資的都維持採計，且全部投入國家公共建設型私募股權基金（PE）也研議比照。

其次是鬆綁相關投資法規，像是參與的公建符合一定條件可以持股到四十五％。最後，未來公建如果要進行商品化，金管會也可提供證券化的技術協助。

彭金隆表示，台灣的資金不缺，就是標的要趕快出來，否則我們的錢就去買國外的公債、建設別的國家，這很可惜。他指出，保險業今年上半年新增的錢就有一兆三千億元，每年在台灣因為保費跟給付之間的差額，固定都會產生一至二兆的新錢，也要尋找投資標的，假設現在馬上有很好的標的，保險業的新錢源源不絕，還有四大基金，只要有合適的案源，民間資金投入公建，很快上兆元不會是夢想。

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