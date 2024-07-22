〈財經週報-投資觀點〉透過權證參與市場行情

台股指數位在歷史相對高檔，台積電股價突破仟元，對大盤波動影響更為強烈。（法新社）

■蘇逸貞

航運類股近來歷經股價修正，綠電與儲能相關標的則因應AI產業的高耗能需求，再次吸引市場資金挹注。台積電（2330）依然扮演推動市場行情的主要角色，尤其在股價突破仟元，單位跳動由1元轉為5元，對大盤波動影響更為強烈。

目前整體投資氛圍偏向樂觀，然加權指數位在歷史相對高檔，仍有部份投資朋友居高思危，以加權指數認售或台積電認售權證進行多頭避險。權證除了可用認售進行空方或避險操作外，看好股市想進場又擔心潛在成長動能乏力甚至面臨下修風險，也可買進認購權證，在損失可控的條件下，利用權證發揮槓桿效益並進行波段操作。

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如何知道近期權證市場熱門標的流向，可利用各公司的權證網站，查看各產業類股族群相對應的認購及認售權證於近期的整體資金動向。並可利用證券商公會權證知識專網內的權證搜尋功能，找尋條件適合交易的權證，即可於自己的集保帳戶內進行下單交易。

買賣權證無須開立其他專戶，同一般交易股票之證券帳戶即可進行交易，請投資人勿將款項匯入非本人之銀行帳號，或將現金交付他人進行操作。如有疑慮應主動多方求證避免受騙，如遇可疑事件或身邊疑似有人受到詐騙，請以手機或市話直撥165內政部警政署反詐騙諮詢專線進行相關通報。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。權證知識專網https://www.warranttw.tw。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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