澳豐基金吸金148億 兆富董座152人起訴

兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，涉嫌在台非法銷售澳豐金融集團等公司的債券及基金，吸金逾130億。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，涉嫌在台非法銷售澳豐金融集團等公司發行的債券及基金，並保證年度投資報酬率達八％至十五％，不法吸金逾一四八億元、八○四人受害，台北地檢署依違反證券投資信託及顧問法、銀行法等罪，起訴曾男和公司主管、業務等一五二人。

台灣五大金融詐騙案，imB自救會展雲自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表，曾赴立法院陳情。（資料照）

訴求年報酬八％的澳豐基金，在境外爆出吸金千億元，初估有上萬人受害，二○二三年澳豐金融集團在網站公布放棄經營，形同倒閉，被外界稱為「國內史上最大規模受騙案」，而澳豐母集團香港旭暉金融集團，也涉嫌透過兆富、致富、太碁公司，在台非法銷售該基金，導致不少人受害。

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其中兆富公司曾被查出在台銷售非法澳豐基金，一審台北地院判曾男二年三月徒刑、併科罰金五百萬元；其餘六名業務員分別被判刑四月至一年半不等、併科罰金五十萬元至三百萬元，全案上訴中。未料審理期間，曾男又重操舊業，再度被檢方查辦。

檢方起訴指出，曾男二○一○年五月成立兆富公司，在台銷售未經金管會核准澳豐旗下AA、CCIB 、CCCL、CCAM、IWML等公司發行的基金及債券，並保證年度投資報酬率達八％至十五％，商品沒有或極低損失風險，且多為到期返還本金並附加約定報酬，吸引被害人投資購買。

804人受害 故總統李登輝女兒也上當

檢方查出，曾男等人以此手法吸金逾一四八億元，被害人共計八○四人，其中包括已故總統李登輝女兒李安妮、我國駐WTO代表羅昌發也受害。昨依法將曾男等一五二人起訴，並聲請法院沒收查扣到的現金、不動產，共約十三億元。至於致富、太碁公司涉案部分，台北地檢署另案偵辦中。

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