缺汙水專管 處理耗費高 台亞取消設廠銅鑼科園

台亞去年宣布在銅鑼科學園區建廠，昨證實已取消計畫。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體廠台亞（2340）去年宣布，因應未來化合物半導體需求強勁，計劃在銅鑼科學園區建廠，提供集團發展碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）與相關封裝測試等用途，長期目標總產能達10萬片/月；但業界傳出因化合物半導體市況不佳，台亞已取消進駐銅鑼園區。

原規劃月產10萬片 另尋去處

台亞董事長李國光證實，公司已取消進駐銅鑼園區，但跟市況無關，主要評估該園區汙水處理成本高，廠商每年要花費汙水處理費達3-4億元，公司決定取消進駐計劃，另評估其他投資建廠去處，目前積極尋找中。

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台亞集團深化與日亞化學合作，去年年中宣布，因應未來化合物半導體需求，公司開始實施三年擴廠計畫，向竹科管理局申請銅鑼科學園區建地，占地達4公頃，預估2025年底建廠完成，2026年初開始生產碳化矽、氮化鎵功率元件及進行產品封測等，類似一條龍的IDM（整合元件製造）廠，估總產能規劃達10萬片/月。

不過計劃趕不上變化，相隔一年，業界傳出因化合物半導體市況不佳，台亞已取消進駐銅鑼園區。台亞董事長李國光證實，確實已取消進駐銅鑼園區，主要是銅鑼園區缺汙水專管排放，公司評估還要另花汙水處理成本，每年花費達3-4億元，成本相當高，考量未來不確定性，公司決定取消進駐計劃，另評估其他投資建廠去處。

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管局︰專管可望2027年完工

竹科管理局副局長胡世民表示，銅鑼園區對於導電高的半導體廠，有汙水處理的標準規定，園區設置汙水專管放流入海已獲中央核定，若工程順利發包與動工，可望於2027年完成，在完成之前，廠商排放到區內汙水廠，有一定的計價費用，科管局有先向台亞說明，業者自行評估後若取消進駐，科管局尊重廠商考量。他並說明，台亞曾向科管局進行租地簡報，但沒有到獲核配用地與簽約租地階段。

台亞旗下子公司積亞半導體已在竹科力行廠建置碳化矽生產線，今年6月初宣布正式投片量產，預期將聚焦家電、電源供應器、太陽光電逆變器等相關功率元件市場。

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