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央行再出手！台幣創高後收黑 連兩日守穩29.5元關卡

2025/06/17 18:25

新台幣創高後收黑，連兩日守穩29.5元關卡。（記者陳梅英攝）新台幣創高後收黑，連兩日守穩29.5元關卡。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中東局勢未明，不過市場緊張情緒和緩，台股隨美股重拾漲勢，新台幣兌美元匯率更在外資匯入下，再度升破29.5元關卡，直奔29.46元，續創波段新高，由於外資單邊匯入影響市場穩定，中央銀行也再度出手，分別於盤中、尾盤進行調節，最後新台幣匯價收在29.535元、貶1.5分，成交量略微放大至16.04億美元。

台股今天漲161.69點，收在22211.59點，三大法人合計買超33.94億元。其中，外資買超54.13億元。

新台幣匯價無視美元反彈，今早以29.51元、升值1分開出，旋即在熱錢湧入下，直接摜破29.5元關卡，直奔29.46元。

外匯交易員指出，相較於昨日外資買賣雙向，央行大致順應市場操作，只有在臨收盤前稍微調節，今日呈現外資單邊賣美元情況，未免市場失衡，央行一早緊急進場提供流動性，避免台幣升勢一發不可收拾，尾盤也提早在3點半左右開始調節，使新台幣匯價收盤守住29.5元關卡。

外傳央行為穩定匯率，祭出穩匯新招，限制出口商拋匯額度從一次20支（一支100萬美元）下調至10支，央行先前已經否認，僅表示確實有致電幾家大型出口商要求「分散拋匯」，交易員表示，在央行調控下，新台幣近期大致呈現「有序升值」走勢，出口商未再有恐慌性拋匯行為。

至於29.5元關卡能守多久？交易員認為，本週聯準會主席鮑爾談話以及利率點陣圖調整將是關鍵，若Fed釋出降息訊號，隨國際美元走弱，央行也不會硬守在29.5元。

展望後市，交易員認為新台幣升值走勢不變，主要動能來自川普政府推動對等關稅，其所引發的通膨與經濟壓力，預料將於下半年逐步顯現，市場普遍認為聯準會下半年將會重啟降息。此外，國內投信與壽險業者近期陸續贖回海外ETF部位，亦構成實質匯入力道。兩股力量將共同推升新台幣匯率中長期走升。

根據央行統計，今日美元指數反彈0.16%，主要亞幣全面走貶，其中，日圓貶值0.24%最多、韓元也下跌0.21%、台幣與新幣同時貶值0.05%、人民幣貶0.03%。

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