危老上路7年 核建面積逾10個大安公園

累計七年來全國危老案核定基地面積81.88萬坪，相當於10.44個大安森林公園。（中央社）

〔記者徐義平／台北報導〕「危老條例」上路滿七年，截至五月底，全國危老申請案累積達四○一五件，已核定件數三六五八件，累計七年來全國危老案核定基地面積八十一．八八萬坪，相當於十．四四個大安森林公園。

根據內政部統計，危老申請以台北市一○七四件最多，也是唯一申請破千的縣市；合計六都申請共三三七四件，占全國比重約為八十四％。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，在都更、危老雙引擎帶動下，老屋改建加速，即使危老改建時程獎勵已遞減至一％，但仍可透過規模獎勵補足最高十％；相較其它區域有大型重劃區開發，北市透過都更與危老的比例更高，也會是未來長期趨勢。

六都累積核准面積 中市最高 北市居次

觀察六都核准件數，以台北市核准九三八件最多，桃園市一七九件最少；核准平均基地面積以高雄市二九五．一八坪最大，台南市一四九．四九坪最小；至於累積核准基地面積，以台中市逾二十萬坪最高、約二．五五個大安森林公園，台北市累積十七．四七萬坪居次。

房市專家何世昌表示，北市老屋重建商機蓬勃，與房價水準高、保有足夠利潤，加上建築素地難以取得有關。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老做為老舊建築重建的快速替代道路，各縣市的效益大不同；北市因缺乏素地，地價又最高，相形之下造價成本占房價比重最低，重建誘因最強，前期更吸引不少單一產權從都更轉軌到危老，如馥敦飯店南京館、六福客棧等。

高雄危老成案方式則與雙北大相逕庭，不是走產權整合、合建等途徑，而多由建商出面以買斷方式執行，導致核准案不及雙北，核准基地面積卻是六都最大。

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