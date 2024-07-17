耳機出貨成長 安普新、美律下半年營運增溫

美律揚聲器產品下半年拉貨較強。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今年耳機需求明確增溫，電聲廠美律（2439）、安普新（6743）上半年業績雙雙創同期新高。第三季邁入產業旺季，客戶拉貨力道增強，營運將優於上半年；法人指出，因耳機毛利率優於其他產品線，美律、安普新今年獲利都將成長，非耳機領域發展也值得期待。

安普新股價開高走高。圖為安普新副董事長許明仁。（資料照）

蘋果新品 帶動美律出貨

受惠頭戴式耳機、電競耳機出貨成長，美律上半年累計營收達186億元、年增20%，第二季、上半年營收皆寫下同期新高，如總裁黃朝豊首季預估的寫下史上最佳上半年紀錄。展望後市，電競供應鏈多預期下半年需求仍會增強，耳機市場也維持成長，皆有利於美律。

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美律揚聲器產品下半年拉貨也較強，法人認為，第三季蘋果（Apple）新iPhone問世，其AI功能Apple Intelligence會帶動長線換機需求，加上蘋果近日發售新色系HomePod mini智慧揚聲器，都有望帶動美律揚聲器產品出貨提升，整體營運看旺。

根據研調機構預估，電競市場除PC需求成長外，耳機、鍵盤等周邊產品需求也向上，安普新以電競耳機占營收多數，上半年累計營收29.4億元、年增達54%，也創同期新高紀錄，安普新副董許明仁昨表示，第三季營運將大幅優於第二季。

安普新今年營收上看80億

安普新近年也拓展安控與手機搖桿2個新領域，許明仁表示，手機搖桿目前配合客戶重新設計，以安控領域成長較為明確，目前持續為台系安控大廠、白牌客戶代工，儘管受安控市場近期需求不振影響，客戶需求比原先預估保守，不過今年下半年產能利用率會逐漸提升，全年安控營收比重會達10%。法人則估安普新今年營收上看80億，明年維持成長。

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