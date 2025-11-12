外資不回頭、熱錢續匯出！新台幣貶1.7分、收31.069元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股28000點得而復失，但今日仍上漲逾百點，新台幣兌美元匯率走勢分歧，今日整天都在31元價位徘徊，最後收在31.069元、貶值1.7分，匯價連2黑、續創逾半年新低，成交量降至16.575億美元。

台股今天漲162.14點，收在27947.09點，三大法人合計賣超77.97億元。其中，外資連續9個交易日賣超，今日續賣超84.84億元。

請繼續往下閱讀...

外資續賣超、匯出，使新台幣匯價盤中最低下探至31.071元，不過也有部分出口商進場拋匯，整體買賣相當，匯價多數時間在平盤附近橫向盤整。

觀察主要亞幣，根據央行統計，截至下午4點，美元指數雖下跌0.14％，但主要亞幣全數走跌，其中，日圓貶值0.28%最多、韓元下跌0.12%、台幣貶0.05%、新幣與人民幣皆貶值0.04%。

匯銀人士指出，美民間公布勞動數據不佳，使美元指數回落，但美參議院通過妥協方案，目前就等眾議院投票、美國總統川普簽署，史上最長美政府關門就可落幕，短線對美元走勢有利，不過接下來市場將檢視大量的官方數據發布，其中就業市場報告尤其重要，基於目前聯準會官員對於12月是否再度降息意見分歧，包含通膨、就業等數據將會牽動市場預期心理，在此之前，市場觀望心態濃厚，加上外資持續調節台股，熱錢尚未回流下，預期台幣緩貶走勢不變，短線先在30.8元至31.2元間徘徊整理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法