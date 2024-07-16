陽信銀H1 稅前每股盈餘0.918元

陽信銀行自結獲利，今年上半年稅前淨利31.22億元，稅前每股盈餘為0.918元。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕為擴大各項業務規模、達成2024年度獲利目標，陽信銀行本月6日召開年度第二次全行經理人會議，董事長陳勝宏肯定上半年的表現，更感謝全體員工的辛勞與努力，期勉該行經理人以服務客戶為導向，在瞬息萬變的環境中勇於「改變」，突破瓶頸才能開創新局，規模與獲利才能持續成長。

總經理丁偉豪依循董事長陳勝宏的期勉，除了要求新求變，也提醒經理人掌握存款、放款、財富管理、信託、財務操作、外匯等六大核心業務為主軸的獲利來源，全力配合政府政策，努力拓展中小企業授信，強化風險管理及資本體質，同時發揮企業社會責任，全力防制金融詐騙，守護客戶財產。

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根據陽信銀行自結獲利數據，今年上半年稅前淨利31.22億元，稅前每股盈餘為0.918元，6月單月稅前淨利5.36億元。授信品質方面，6月底逾放比持續為0%、備抵呆帳覆蓋率48124.87%，兩項指標皆優於同業平均，顯示資產品質良好。

截至上半年底，陽信銀行總資產為7317億元，淨值462億元，較去年同期分別上升5.2%及6.77%，營運規模穩健成長。

陽信銀行表示，為因應業務成長及厚實核心資本需要，今年度預計辦理現金增資15億元，用於提高資本適足率暨強化風險承擔能力。

金管會於6月25日召開「本國銀行總經理第57次業務聯繫會議」，推動辦理六大核心戰略產業放款方案。對此，陽信銀行表示，將積極響應並全力推動，持續加強對中小企業辦理授信，落實政府鼓勵產業發展政策，並在兼顧風險控管下，配合主管機關政策，善用中小企業信用保證機制，協助更多小型以及新創中小企業取得資金。

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