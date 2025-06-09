台積電Q1市占率達67.6％創新高 遙遙領先三星的7.7％

台積電Q1市占率達67.6%，遙遙領先三星。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查，關稅效應與中國補貼政策延續，第一季全球晶圓代工營收季減收斂至5.4%，台積電以67.6%市占率穩居第一，較上季67.3%攀升，三星市占率則減至7.7%，2家公司差距進一步擴大，台積電遙遙領先三星。

TrendForce指出，受美國新關稅政策引發的國際政治角力影響，搶在對等關稅豁免期限到期前的提前備貨效應，部分業者接獲客戶急單，加上中國延續2024年推出的舊換新補貼政策，抵銷部分淡季衝擊，2025年第一季全球晶圓代工產業整體產業營收季減約5.4%，收斂至364億美元。

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展望第二季營收表現，TrendForce表示，隨著關稅引發的提前備貨告一段落，整體動能逐步放緩，唯中國舊換新的補貼政策拉貨潮有望延續，加上下半年智慧手機新品上市前備貨陸續啟動，以及AI HPC需求穩定，將成為帶動第二季產能利用率和出貨的關鍵，預期前十大晶圓代工廠營收將呈現季增。

觀察第一季各晶圓代工業者營收情況，台積電以67.6%市占率穩居第一，晶圓出貨雖因智慧手機備貨淡季而下滑，部分影響由穩健的AI HPC需求和電視的關稅避險急單抵銷，營收為255億美元，季減5%。

第二名的三星（Samsung）晶圓代工因美國先進製程禁令限制中國客戶投產及客戶組成關係，獲得中國消費補貼的紅利有限，第二季營收季減11.3%，為28.9億美元，市占率由上季的8.1%減至7.7%。

中芯國際（SMIC）受惠於客戶因應美國關稅提前備貨，和中國消費補貼提前拉貨等因素，削弱ASP下滑的負面效應，營收季增1.8%，達22.5億美元，排名第三。

聯電排名維持第四，主要因上游客戶提前備貨抵銷淡季因素，助益晶圓出貨與產能利用率大致持平前一季，ASP則因年度一次性調價而下滑，營收小幅季減5.8%，為17.6億美元。

排名第五的格羅方德（GlobalFoundries）的客戶主要經營中國以外市場，第一季未受惠於中國國補刺激，加乘淡季因素，晶圓出貨與ASP皆下滑，營收季減13.9%，收斂至15.8億美元，市占率也微幅縮減。

中國華虹集團第一季營收排名第六，旗下新產能出貨貢獻營收，以及透過部分產品的低價策略吸引客戶投片，營收水準大致與前季相同；但合併上海華力等事業後，集團營收季減3%，為10.1億美元。

世界先進因客戶提前備貨推升產能利用率，排名躋身全球第七，ASP因低價產品出貨比重增加而下滑，營收仍季增1.7%，達3.63億美元。

退居第八名的以色列高塔（Tower），明顯受到季節性因素衝擊，且未受惠中國補貼效益紅利，第一季營收季減7.4%，下滑至3.58億美元。

合肥晶合（Nexchip）第一季接獲客戶因應美國關稅、中國補貼政策的急單，投片產出季增，帶動營收成長2.6%，上升至3.53億美元，排名第九。

力積電第一季也同樣受惠中國補貼政策催化的消費性急單，儘管記憶體代工投片動能稍弱，整體產能利用率持平前一季，營收為3.27億美元，微幅季減1.8%，排第十名。

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