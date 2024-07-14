尼赫魯大學國關學院院長謝鋼︰印度政府透過經濟 對台釋友善政治信號

印度學者察覺，印度政府正在透過經濟手段對台釋放友善的政治信號。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

台灣自實施新南向政策以來，印度已成為我國政治、經濟層面上的重要夥伴之一，兩國雙邊交流逐年深化。印度賈瓦哈拉爾．尼赫魯大學國際關係學院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）觀察，印度政府正在透過經濟手段對台灣釋放友善的政治信號，而印度強調以自身利益為優先的「戰略自主」，並以此前提考量、做出國家決策，或許可做為台灣制定相關政策的參考。

美國大選在即，加上烏俄戰爭、中東戰事皆未平息，國際政經局勢更加詭譎多變，台灣作為對抗中國的自由世界表率，近年透過外交政策強化區域話語權，以及藉由半導體、資通訊產業帶動的科技矽島地位，軟硬實力雙管齊下，讓我國得以更加受到其他民主大國的重視，也更為關注總統賴清德的兩岸政策。

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執政黨自2010年後 不再提「一個中國」

謝鋼表示，印度政府在一九五○年與中國建交，公開贊成中方對台立場，前總理辛格更在二○○八年重申不支持反對一中政策的論調，但中國在二○○九年開始向印度領土爭議區、也就是克什米爾居民發放簽證，在新德里看來，此舉就是不承認「一個印度」，因此自二○一○年來的執政黨皆基於平等原則，未再提「一個中國」。

經濟交流 可望帶來雙邊政治活動

對於國際政治局勢發展，謝鋼形容印度像頭大象，緩慢但步履堅定地移動，不會立刻改變既有的外交策略，但總理莫迪（Narendra Modi）確實已經提高對台灣的關注度，且鴻海董事長劉揚偉在今年一月二十六日的印度「共和國日」節慶上，獲得官方頒發「公民榮譽獎」，儘管鴻海在當地的投資屬於經濟活動，但以前從來沒有台灣人獲此獎項，因此這也是個政治信號。

台印關係新發展 台可制定相關政策

由於台印現階段的經濟交流程度更勝以往，謝鋼預期，未來更多的政治活動也會隨之發生，也不排除出現強化印太地區軍事合作的可能性，儘管印度首任總理賈瓦哈拉爾．尼赫魯在任時推動「不結盟運動」，但莫迪從未使用過此一措辭，而是強調以自身利益為優先的「戰略自主」，這對台印關係發展是全新的機會，也可做為台灣制定相關政策時的參考。

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