普發1萬官網上線！11/5開放登記、最快11/12入帳

行政院舉行「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會。（記者陳志曲攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕韌性特別預算案10月17日經立法院三讀通過，總統於今（23）公布特別預算，行政院也核定普發現金辦法。財政部表示，普發現金領取期限至明年4月30日止，領取管道共5種，包括：登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放；普發現金廣宣網站已於今晚上線，11月5日開放為期5天預登記；特定偏鄉民眾自10月24日開始登記造冊，客服專線「1988」同日啟用。

另，普發現金登記網站預計於11月5日開放為期5天預登記，開放前該部將召開記者會邀請數發部說明登記入帳系統操作方式及預登記分流規劃，並於11月10日開放登記；ATM領現及郵局臨櫃領現開放時間，預計分別於11月17日及11月24日開放；至於直接入帳，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

財政部指出，本次普發現金發放對象包括：國內現有戶籍國民、因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中港澳居民及外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可的外國人、以及2026年4月1日至30日國內出生的國民等；領取方式比照2023年普發現金6000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。

財政部表示，根據規定，普發現金應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。相關部會事前積極規劃整備，已完成整備「全民+1 政府相挺」普發現金廣宣網站及客服專線「1988」，廣宣網站於今日20時起正式上線，民眾可透過網路進入10000官網點選「點我看廣宣」，即可連結查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊；客服專線「1988」則於10月24日8時30分啟用，民眾可撥打1988免付費客服專線獲得即時服務（每日8時30分至18時30分）。

財政部表示，10月24日也同步開放偏鄉地區造冊登記，凡居住且設籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及臺東縣金峰鄉民眾，從10月24日起至10月28日，可攜帶身分證明文件前往當地7個派出所或分駐所登記，當地員警為服務鄉民，假日不休息也受理登記（每日8時至18時）；已登記民眾請於11月12日至11月25日至登記派出所或分駐所領取。

至於本次普發現金適用直接入帳方式對象，則比照2023年普發現金，包含勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民，該類民眾不用做任何登記或申請動作，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

另，財政部重申，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾留意假訊息，避免受騙上當。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

財政部表示，普發現金官網今晚上線11月5日開放為期5天預登記。（記者鄭琪芳攝）

