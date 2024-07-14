預售屋解約半年增6成 高雄最多

今年預售屋成交熱絡，成交件數較去年同期暴增一倍，同步推升解約件數，以市況較熱的高雄、桃園來看，預售案多、解約件數自然也較多。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕建商強打低首付、以總價五％至十％就能買房，點燃預售屋市場買氣，今年首季預售屋交易額破五千億元；但根據內政部統計，預售屋解約件數也跟著增加，去年一月截至今年五月累積達八四八件，較去年十一月中約五二七件，半年又增加三二一件、增幅六成。

去年至今年5月全國解約848件 桃園台中排二、三名

去年一月至今年五月各縣市預售屋解約件數，以高雄市最多，達二○一件，第二名是桃園市的一二○件，第三名是台中市的一一二件。

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房產業者指出，對照七大都會區去年一月至今年四月的預售屋累積揭露件數，解約件數占整體交易件數比重，僅高雄市占比超過一％，新北市僅○．三二％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，預售屋解約正常狀況將出現賠償爭議，非緊急必要或者房價跌幅遠超過已繳的價金，通常不太會出現解約狀況。

總價越低 解約比例越高

以高雄市的二○一件預售屋解約實價來看，僅十二件總價逾二千萬元，七十六件總價不到一千萬元，占整體預售屋解約比重約三十七．八一％；桃園市解約預售屋中，總價二千萬以上的僅十一件，總價不到一千萬元的則有四十五件。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年預售屋成交熱絡，成交件數較去年同期暴增約一倍，同步推升解約件數，以市況較熱的高雄、桃園來看，預售案多、解約件數自然也較多，而解約通常需支付違約金，建議民眾簽約前應謹慎考量。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，低總價、低首付的買方，不管是因產品、貸款、付款能力、個人因素而解約，因違約金的成本相對較低，對於建商損失也不大，甚至收回還可加價出售，因此總價產品越低，解約比例也越高。

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