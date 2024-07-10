數發部百億挺新創 規劃下月出爐

數發部長黃彥男昨表示，已爭取到約100億元經費投資新創團隊。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕數發部長黃彥男上任後力拚打造AI生態系，爭取國發基金投資AI新創業者。黃彥男昨表示，已爭取到約一百億元經費投資新創團隊，八月會公布完整的規劃並徵件，後續由評審評估技術和可行的商業模式。

數發部數位產業署昨舉行「adi15數位新創頒獎典禮」，由黃彥男頒發獎金一百萬元給十五家得獎企業，現場也安排團隊發表簡報內容與創投媒合等活動，希望能促成投資與市場合作。

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黃彥男表示，數發部除提供補助外，也爭取國發基金投資，國發會已分配約一百億元經費，由數發部負責決定投資的團隊，八月會公布完整的規劃，新創團隊可視需求申請補助或投資。

至於申請投資的對象，黃彥男說，主要是用AI技術來做相關產品或服務的新創都符合，範圍很廣，因為現在幾乎所有科技新創都會用到AI技術。他指出，這一百億元的國發基金，規劃採徵件方式，會成立評審委員會，除重視技術外，也講究背後的商業模式。

他透露，與國發會主委劉鏡清洽談時，劉表示希望新創不只要有想法，也要有明確的獲利模式、如何走向國際市場等等，能夠真正建立產品、服務和市場。

黃彥男強調，AI生態系會與國發會、國科會一起合作，打造虛實整合的生態系，因現在很多新創團隊都透過網路聯繫，可能在各地遠端辦公，不著重實體聚落。

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