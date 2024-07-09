台積竹科2奈米 下週提前試產

台積電竹科2奈米廠裝機本月可望完成，試產在即。（記者洪友芳攝）

明年量產也提前？ 受矚目

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電二奈米製程，將再度領先全球！竹科寶山的首座二奈米廠於第二季開始裝機以來，在設備商與供應鏈廠商全力配合下，傳出進展順利，下週將開始試產，比市場預計的第四季提前，明年量產時程是否會跟著往前備受關注；因應AI訂單需求，第二座廠也趕工興建中，高雄二奈米廠也緊鑼密鼓施工中。

不畏南韓三星持續叫陣，台積電穩紮穩打，今年以來再三強調二奈米製程技術研發進展順利，將如期在二○二五年量產，屆時也會是業界最領先的技術；二奈米將新採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構，預期效能及功耗效率將提升一個世代，以滿足客戶日益增加的AI晶片需求。

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台積電五奈米、三奈米均領先業界，公司指出，今年下半年將會看到更多AI相關的高效能運算（HPC）、手機產品進入三奈米製程。目前全世界有九十九％的AI晶片由台積電生產，台積電結合三Ｄ先進封裝技術平台，將讓AI能獲得更廣泛應用。台積電估算，今年三奈米產能將較去年增加三倍；供應鏈傳出下半年月產出將達九萬片起跳。

台積電也指出，二奈米並發展出背面電軌（backside power rail）解決方案，此一設計最適於高速運算相關應用，估背面電軌將使速度提升十％至十二％，邏輯密度提升十％至十五％，目標明年下半年向客戶推出、二○二六年量產。

外資也看好台積電營運前景，紛調高目標價；台積電繼上週股價突破千元之後，昨盤中最高達一○五○元，最後收一○三五元，上漲三十元，漲幅二．九九％，盤中與收盤價皆創歷史新高。

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