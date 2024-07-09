宏碁陳俊聖：訂單能見度到Q

展碁國際總經理林佳璋（左起）、安碁資訊總經理吳乙南、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、宏碁資訊總經理周幸蓉、宏碁全球人資長林弘道出席百代宏碁大樓揭牌儀式。（宏碁提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕各家NB品牌廠商陸續推出AI PC，宏碁（2353）董事長陳俊聖昨日指出，目前訂單能見度到第三季，以季節性來看，下半年表現會優於上半年，通路端對AI PC討論度高，下半年靜待AI PC發力，同時持續努力把AI導入伺服器、PC等應用。

下半年靜待AI PC發力

陳俊聖指出，近來已看到AI PC的需求，先前他到南部通路端進行了解，從通路反饋來看，PC採購有八到九成都討論到AI PC，除了電競以外，文書需求約有四到五成考慮使用AI PC。

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此外，陳俊聖認為，下半年重點關注的市場將是印度，目前全球成長動能最佳地點就在印度，印度現在的情況就像20年前的中國市場，宏碁在印度的消費與商用市場可望有不錯表現。

宏碁集團近年來不斷有各種投資案，上週剛宣布投資日本精品家電Amadana，之前投資統振、兆基、儲能案場等，陳俊聖表示，宏碁持續進行內部創業，不斷尋找新的商業模式和機會，各種投資與併購一直都是發展選項，未來一定還會有新的案子。

宏碁旗下小老虎發展有成，安碁資訊、展碁國際及宏碁資訊於今年在南港購入辦公大樓，昨日於南港的百代宏碁大樓舉行揭牌儀式。陳俊聖表示，宏碁將多元事業引擎視為集團發展之重，目前已有12家台灣公開發行子公司，橫跨資訊安全、數位雲端服務及通路平台等多元領域，成就集團無畏市場動盪的強健體質。

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