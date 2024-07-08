力推金融科技 金管會端10大措施

金管會主委彭金隆。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕為強化金融科技發展，金管會將祭出十大策略措施，以鼓勵金融科技發展與扶植金融科技產業，包括：增設第五處專司金融科技、設置創新法規調適平台、放寬金融科技業務試辦範圍等。

金管會主委彭金隆上任後，曾預告將在七月公布金融科技創新發展的政策藍圖，適逢立法院財政委員會本週邀請金管會、央行等就此主題進行專題報告，讓彭金隆規劃的政策架構及內容提前曝光。

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根據金管會書面報告，十大措施包括：一，為滿足金融科技創新、市場發展、永續金融、市場新發展機會與法規鬆綁等需求，研議增設專責單位「金融市場發展與創新處」。官員說明，根據「金管會組織法」，可設四到六處，目前只有四個處，可以設置第五處。

第二，金管會擬建立產官學界可常態性進行金融監理政策溝通的平台，設置「金融行動創新法規調適平台」，下設「科技創新工作小組」，讓金融科技產學界可及時提出有關金融科技政策及法規的建議。

第三，放寬金融科技「業務試辦」範圍，將修正銀行、保險與證券期貨等三業務試辦規範，大幅放寬可進行創新試辦的範圍。

第四，強化「金融監理沙盒」的落地機制，金管會已請金融科技共創平台辦理委外研究，議題包含研析各國監理沙盒的涵蓋範圍、運作方式及落地機制等，後續將參考該研究案建議，評估調整監理沙盒機制，以增加創新實驗案件數。

第五，專法納管「虛擬資產及交易業務事業」，未來將推動虛擬資產管理專法立法，以有效納管市場行為，預計明年六月前將專法草案提報行政院。

另外，金管會所提措施還包括：推動實體世界資產（RWA）代幣化工作、多面向扶植新創業者、優化金融科技人才培育機制、完善資料共享機制及持續推動金融科技發展路徑圖（二．○）。

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