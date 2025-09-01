台積電先進晶片漲價最高10％ 維持利潤率！

由於目前還沒有遇到真正的競爭對手，意味著台積電掌握著「價格戰」的主動權。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電目前是全球各大科技巨頭的半導體採購首選，在客戶採用率方面擁有最高的市占率。由於目前還沒有遇到真正的競爭對手，意味著台積電掌握著「價格戰」的主動權。外媒wccftech引述DigiTimes報導，台積電已通知客戶，涵蓋5奈米、4奈米、3奈米和2奈米等晶片將漲價5-10%。

台積電先進晶片漲價意味著，輝達和蘋果等「熱門」客戶現在需要為其晶片需求支付更高的價格。值得注意的是，過去幾週新台幣一直在升值，這使得台積電有必要提高製程價格以維持其利潤率。此外，據稱台積電將降低舊製程的價格。

請繼續往下閱讀...

台積電等半導體廠商業務面臨美國關稅影響，為了維持利率，更重要的是，人工智慧為這家台灣巨頭帶來了巨大的需求，因此訂單已經沒有空間。

台積電不僅在美果將投資總額增加到3000億美元，還在亞利桑那州的工廠設立新的生產線，以滿足先進封裝和晶片製造的需求。

台積電計畫在未來幾年內將製程擴展到2奈米，並同樣為美國提供獨立的封裝供應鏈。鑑於台積電的巨額投資，似乎許多專家已經預料到價格會上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法