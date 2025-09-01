晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電先進晶片漲價最高10％ 維持利潤率！

2025/09/01 14:12

由於目前還沒有遇到真正的競爭對手，意味著台積電掌握著「價格戰」的主動權。（示意圖，路透）由於目前還沒有遇到真正的競爭對手，意味著台積電掌握著「價格戰」的主動權。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電目前是全球各大科技巨頭的半導體採購首選，在客戶採用率方面擁有最高的市占率。由於目前還沒有遇到真正的競爭對手，意味著台積電掌握著「價格戰」的主動權。外媒wccftech引述DigiTimes報導，台積電已通知客戶，涵蓋5奈米、4奈米、3奈米和2奈米等晶片將漲價5-10%。

台積電先進晶片漲價意味著，輝達和蘋果等「熱門」客戶現在需要為其晶片需求支付更高的價格。值得注意的是，過去幾週新台幣一直在升值，這使得台積電有必要提高製程價格以維持其利潤率。此外，據稱台積電將降低舊製程的價格。

台積電等半導體廠商業務面臨美國關稅影響，為了維持利率，更重要的是，人工智慧為這家台灣巨頭帶來了巨大的需求，因此訂單已經沒有空間。

台積電不僅在美果將投資總額增加到3000億美元，還在亞利桑那州的工廠設立新的生產線，以滿足先進封裝和晶片製造的需求。

台積電計畫在未來幾年內將製程擴展到2奈米，並同樣為美國提供獨立的封裝供應鏈。鑑於台積電的巨額投資，似乎許多專家已經預料到價格會上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財