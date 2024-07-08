去年遺產稅申報 僅5.87％須繳稅

財政部統計，去年遺產稅申報件數18.84萬件，逾94％核定免稅。（記者鄭琪芳攝）

698件遺產淨額破億 遺產總額達2177億元

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計，二○二三年遺產稅申報件數十八．八四萬件，核定十八．七九萬件，其中核定徵稅件數一．一萬件、僅占五．八七％，核定免稅件數十七．六九萬件、占九十四．一三％。若以實徵件數來看，去年共一．二七萬件、實徵淨額三六八．四七億元，平均每件繳稅二八九．二萬元，其中遺產淨額超過一億元、適用最高稅率二十％僅六九八件。

根據最新財政年報，去年全國死亡人數二十萬五三六八人，遺產稅申報件數十八萬八四○○件，已核定徵免件數十八萬七九四八件，其中核定徵稅件數僅一萬一○四○件。去年遺產稅實徵件數則為一萬二七三九件、遺產總額約六八四八億元，換算平均每件遺產總額約五三七五．七萬元；扣除免稅額及扣除額後，實徵案件遺產淨額約三五九七億元。

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觀察遺產稅實徵案件適用課稅級距，遺產淨額超過一億元、適用最高稅率二十％僅六九八件，約占五．五％，不過，這些案件遺產總額高達二一七七億元、平均每件遺產總額達三．一二億元；遺產淨額五千萬至一億元、適用稅率十五％則有九一九件、約占七．二％，其餘八成七案件均適用稅率十％。

贈與稅逾9成免繳稅

另外，二○二三年贈與稅申報件數二十一萬八三八七件，核定徵免件數二十二萬八三三三件，其中二萬七一四件核定徵稅，二十萬七六一九件核定免稅、約占九十．九％。而去年贈與稅實徵一萬九八九九件、實徵淨額約二五○億元，平均每件繳稅約一二五．七萬元，其中僅三七七件贈與淨額超過五千萬元、適用最高稅率二十％，占比不到二％。

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