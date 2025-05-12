美中聯合聲明：美對中關稅降至30％ 中對美降至10％

美中今（12）日發表聯合聲明，將同步調降關稅。（歐新社資料照）

5月14日前 同步調降關稅

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國週末在瑞士日內瓦進行經貿會談，今（12）日下午發表聯合聲明，表明美中意識到雙方經貿關係對兩國以及全球經濟的重要性，承諾在週三（14日）前同步採取行動調降關稅，華府對中關稅將從145％降至30％，北京對美關稅則從125％降至10％。

綜合媒體報導，美中聯合聲明表示，雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性。認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性，由於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。

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聲明表示，美方將修改4月2日行政命令中對中國商品加徵的關稅，其中24％的關稅將在90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘的10％關稅。中方也同步修改對美國商品加徵的關稅，24％的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10％的關稅。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會後受訪時表示，今天宣佈的協議主要針對4月2日實施的對等關稅，以及中國的報復關稅。目前美國對中的關稅為30％，今年稍早因芬太尼議題對中國徵收的關稅仍有效，同時也未排除美國對全球徵收的10％基準關稅。

聯合聲明指出，採取上述措施後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則在受訪時稱，美中都不希望脫鉤，雙方確實都想要貿易，同時也希望貿易更加平衡，因此雙方正致力於實現這一目標。

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