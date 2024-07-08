〈財經週報-企業接班〉堤維西交棒二代 東陽、和大第三代就戰鬥位置

車燈大廠堤維西創辦人吳俊佶（左），前年9月即交棒給兒子吳國禎（右）。（記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

東陽吳永茂的兒子吳介中已接任AM事業群執行副總。

（記者楊雅民攝）

老牌汽車零組件廠已啟動接班佈局，車燈大廠堤維西（1522）已交棒給第二代出任董事長，東陽（1319）和和大（1536）第三代也已就接班戰鬥位置。

堤維西吳國禎留美 協助開拓全球市場

車燈大廠堤維西創辦人吳俊佶前年即交棒給兒子吳國禎，現年47歲的吳國禎自美國南加大畢業後就進入堤維西從基層做起，歷練將近20年，在業務體系還曾被喻為是超級銷售員。

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吳俊佶說，吳國禎是留美的，交棒給他開拓全球市場很放心，期許他棒子不要掉了；吳國禎則自嘲，當董事長就是接班最大的壓力，薪水沒增加，承擔的責任卻大增。

東陽家族股權 不得外流

全球最大的汽車零組件廠東陽創業近一甲子，早年第二代3兄弟以各自的專長來分工，大哥榮譽董事長吳永豐擅長財務管理、老二董事長吳永茂在經營管理、策略規劃上最厲害，老三總裁吳永祥在行銷、製造、技術則有獨到的見解。

3兄弟都認為，既然攜手做事業，公司就應該是3個人共有，不管以後財富是多是少，就分成3份，家族持股3份的分法為「老大比老二多1%，老二又比老三多1%」，家族股權管理鐵律是持股可以家族內部買賣，不得外流。

目前吳家第三代6個兒子都已進入公司，分別在OEM、AM事業群及供應本部、財務管理等領域歷練，第三代年紀最長的吳永豐兒子吳明聰已擔任OEM事業群總經理，吳永茂的兒子吳介中則已接任AM事業群執行副總，第四代吳明聰的兒子也已進入公司歷練。

吳永茂說，他們從不強求小孩進公司接班，願意進到公司工作的孩子，需從基層做起，按興趣發展、適才適用、培養責任心、累積戰功，憑實力往上升，有權無責不可能當家。

和大雙首長制 小女兒出任執行長

創立逾50年，成功打進特斯拉電動車供應鏈的汽車傳動系統廠和大早在3年多前啟動接班佈局，仿效台積電（2330）等公司推動雙首長制，由董事長沈國榮小女兒沈千慈出任執行長。

現年45歲的沈千慈畢業於美國加州大學爾灣分校經濟系，並取得美國彼得杜拉克管理學院MBA碩士，在企業內部也歷練近20年，接任執行長後，主要對外負責國際採購及新產品、新技術的研發，與總經理內外分工。

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