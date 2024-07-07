看問題》地方聞氫色變 加氫站地點難尋

氣體製造商聯華林德也規劃在台南樹谷工業園區建立加氫站。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕國內第一座加氫示範站至今尚未出爐，負責政策推動的台灣中油壓力大。高雄市前鎮漁港站曾經是中油評估地點，但在安全疑慮未能獲認可、民眾聞氫色變，加上民代為了選票激情演出，最終讓首個考量地點「出局」；因此中油對於完工倒數的高雄加氫站場址三緘其口，而第二座就算確定落腳態度開放的台北市，地點依舊保持神秘。

亞洲鄰國韓國、日本，在原有汽車工業加持下，氫能車發展已是有聲有色，台灣本身就沒日韓的汽車工業基礎強大，追趕已有難度，第一步的加氫站建設，更是困難重重；中油坦言，可理解民眾對新能源、新科技有疑慮，民代理應居中協調，協助爭取信賴，若人人都將加氫站視為鄰避設施，二○五○淨零排放與氫能發展，恐淪為假口號、真笑話。

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中油尋覓場址處處碰壁，因有備案可雙管齊下，仍找到高雄另一處地點，已進入倒數完工階段，高雄市仍可在全國推動加氫站上拔得頭籌；其實北高兩市都想搶第一，北市主動上門討論，若高雄動作不快點，首座示範站將拱手讓人。

目前北高加氫站地點仍是不對外公開，中油也將場址「蓋牌」，但此舉存有風險，若與當地溝通不良，「掀牌」後恐逃不了一番抗爭，進而拉高溝通、建置等成本；業者則建議，氫能已列入十二項關鍵戰略之一，別讓中油單打獨鬥，中央與地方理應聯手，化解社會疑慮，才有助於政策順利推動。

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