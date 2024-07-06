台北天空塔易主？海外債權人喊賣「蓋牌」

台北天空塔小檔案（資料來源：公開資訊觀測站、各房產業者、台北市建管處製表：記者徐義平 圖：仲量聯行提供）

〔記者徐義平／台北報導〕今年五月底，投資規模逾三百億元、目前仍興建中的「台北天空塔」，突然透過商仲業者發布境外公司債權接管者FTI諮詢公司擬出售該開發案，昨日是第一階段投資人遞交意向書截止日期；記者聯繫FTI相關人士，僅透過E-mail回覆，稱「目前徵集意向書狀況良好，基於保密條款無法透露更多細節」。

海外債權接管者FTI：出售是支持該案完工最有效途徑

台北天空塔原址為北市信義計畫區的中信金松壽總部加上新舞台，二○一五年由私募基金子樂開發、大陸工程合資的碩河開發買下，規劃興建地上五十一層、地下五層的台灣第二高樓，當初取得土地成本高達一五一．二二七億元，聯貸案總額二○○億元；原定二○二○年完工開幕，但因股東結構複雜且意見不同，至今換了三位董事長，甚至扯出大股東境外質押股權的債權人有中資疑慮，不僅聯貸銀行緊盯、更成金融圈討論話題。

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FTI指出，境外公司間接持有碩河開發九十％股權，碩河開發則持有「台北天空塔」九十五％產權；開發進程由各方投資人決定，FTI主張出售是支持該案完工最有效且最快捷的途徑。

FTI強調，仍期許該開發案在股東、聯貸銀行共同支持下可順利完工，並吸引商家與飯店進駐，成為台北市新地標；至於出售要先徵得意向書，主要是確保潛在投資者必須遵守台灣法律。

開發商碩河聲明 沒有任何出售計畫

五月底，商仲業者釋出FTI擬出售該開發案後，碩河開發即刻在自家官網發表聲明，強調沒有任何出售計畫，且該案財務、營運一切正常，如期興建當中；而碩河公司境外股權架構為一系列境外繫屬中法律爭訟標的，法院也對Luxe Opus核發禁制令並指派接管人，股權完全無法轉移；仲量聯行（委託商仲業者）聲稱購入股權即擁有台北天空塔九成股權，是完全無稽。

債權銀行：研判FTI意在「逼債」

FTI稱，基於保密條款，無法對投資人遞交意向書透露更多細節而「蓋牌」。某債權銀行高層直言，碩河與中信銀行簽訂土地買賣契約時，已明定中信銀行有優先購買權，研判FTI動作是為了「逼債」，而在中信銀沒點頭前，理當也無人會投遞意向書。

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