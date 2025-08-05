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川普：美股週一表現不錯 這樣的日子還會很多

2025/08/05 11:31

美國總統川普（Donald Trump）大讚美股週一表現不錯，並稱這樣的日子未來還會很多。（美聯社）美國總統川普（Donald Trump）大讚美股週一表現不錯，並稱這樣的日子未來還會很多。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股3大股指週一（4日）創下今年5月27日以來最大漲幅。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示看法，大讚美股週一表現不錯，並稱這樣的日子未來還會很多。

多家企業財報表現穩健，加上市場預期聯準會9月很可能會降息，美股3大指數週一（4）全面反彈，道瓊工業指數飆升585點，漲幅1.34%；標普500指數結束連續4天下跌，上漲1.47%，並創下5月以來最佳表現；而那斯達克指數則大漲403.45點，漲幅1.95%。

對於週一美股表現，川普感到滿意，於美國當地時間4日晚間在自家社交平台真實社群（Truth Social）」發文稱，「今天股市表現不錯，但這樣的日子還會很多。美國再次富裕起來，比以往任何時候都更強大。感謝您對此的關注！」。

川普上述發文一出，引發PPT網友熱議，有網友表示，「訊號來了!!」、「川普投顧上線了」、「4/9聽川投顧CALL訊的 現在已經財富自由了」、「全力做多 噴」、「看來川普不只拿諾貝爾和平獎 連諾貝爾經濟獎可能都是囊中之物了」、「好日子來了」、「TACO」等。

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