尖峰用電、光電昨雙創高 供電安啦

台電觀測到昨下午一點五十二分的瞬時尖峰用電達4118萬瓩，而同日稍早，太陽光電也發出近888萬瓩，雙雙刷新歷史新高。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕夏天高溫難耐，學子放暑假更推升家庭冷氣用電，台電觀測到昨下午一點五十二分的瞬時尖峰用電達四一一八萬瓩，而同日稍早，太陽光電也發出近八八八萬瓩，雙雙刷新歷史新高；昨白天備轉容量達十六％，晚間因降雨後降溫，夜尖峰備轉容量約十％，整體供電無虞。

台電日前上修今年尖峰用電到四一一九萬瓩，但預測「破紀錄」時間落在七月下旬，等於提早約三週達到預測高峰。

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至於今年是否會再打破用電新高？台電表示，主要還是氣溫因素，且要觀察產業用電量是否增加；目前來看半導體製造業用電仍繼續成長，石化等傳產產業用電下降，而家庭冷氣應已是「能開都開」，預期民生用電增加有限。

根據台電統計，昨日瞬間尖峰用電四一一八．一萬瓩，最大供電能力四七八一萬瓩，備轉容量率高達十六．一％，主要是光電發電昨上午十一點四十三分挹注八八八萬瓩也創下新高；至於晚間供電能力，於下午大雨後降溫，用電沒提升，晚間七點夜尖峰備轉容量率約十％。但台電仍呼籲，盼民眾使用冷氣能搭配風扇、落實節能。

台電也強調，核三一號機預計七月底依法除役，規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求；全月日尖峰備轉容量率將保持十％，夜尖峰也以備轉容量二八○萬瓩作為準備，夜尖峰備轉保持七％以上水準。

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