降壽險海外投資 金管會重申不支持

國民黨立委擬將壽險業海外投資上限大幅降低，今財委會將繼續審查；金管會重申不支持修法。（中央社）

藍委提案額度上限自45％大砍至25％ 今繼續審查

〔記者王孟倫／台北報導〕國民黨立委羅明才等十七人擬將壽險業海外投資上限大幅降低，該法案修正草案曾在四月二十二日審查，但遭金管會強烈反對，最後宣布「擇日再審」；今日財委會再度排入本案，金管會也重申不支持該項修法。

本週財委會召委是羅明才，週三議程為「繼續審查」羅明才版的保險法第一四六條之四修正草案，要將保險資金投資海外上限比重，從原本的四十五％大幅調整為二十五％，也就是大幅縮減海外投資額度。

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本案曾在四月下旬排入審查，羅明才當時表示，這將讓壽險資金至少回流數兆元，若修法通過，「大盤指數要上三萬點也沒問題」；但當時的金管會主委黃天牧與保險局長施瓊華，兩人都表達不支持態度。

根據上次出具報告，金管會提出四項理由反對，包括台灣實質薪資負成長與壽險海外投資無關、國內無合適與保單匹配的投資標的、影響損益也無法設計合適的保單與大量海外資金匯回恐致新台幣劇烈波動等。

引導壽險資金參與公建 將提3措施

雖然目前金管會主委已換成彭金隆，但金管會昨日強調，立場與態度不變。彭金隆今日也將針對「如何促進保險業資金擴大參與公共建設，加速建設推動」進行專案報告；根據昨日出具報告指出，將跨部會提出三大措施，引導壽險資金入公共建設，包括一、增加公共建設案源，二、增加公共建設金融商品種類，三、建立跨部會單一窗口協助排除法規障礙。

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