美中貿易戰延燒 外媒直指北京複製美國招數

專家表示，北京正在效仿華盛頓的做法，以應對不斷延燒的貿易戰。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國一直以來喜歡譴責美國「管太寬」，對於那些非美企提出過多的要求，但當北京本（10）月試圖向美方反擊時，卻做出了幾乎完全相同的行動，專家表示，北京正在效仿華盛頓的做法，因為他親眼目睹美國出口管制如何有效地限制自身的經濟發展和政治選擇。

《美聯社》報導，中國近期宣佈擴大稀土出口管制規範，首度要求外企在出口含有中國製稀土或是採用中國技術生產的磁鐵時，必須獲得中國政府的批准。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這代表，如果南韓製造商的智慧型手機含有源自中國的稀土材料，就必須獲得北京的許可才能向澳洲出售，這項規定基本上讓中國控制了全球科技供應鏈的整個經濟。

請繼續往下閱讀...

不過，熟悉美國貿易行為的人都知道，中國只是借用了美國已經實施數十年的政策「外國直接商品規則」。這項規範將美國法律的適用範圍擴大到外國製造的商品，並且經常被應用在限制中國取得某些在境外使用的美國技術，即使這些技術掌握在外國公司手中。

中國最新的稀土限制是北京方面借鏡美國的先例，尋求在兩大經濟體之間持久的貿易戰中，壓制華府所需工具的最新例證。美國亞洲協會政策研究所的中國精英政治專家牛犇（Neil Thomas）直言，「中國正在向最優秀的國家學習」，由於中國親眼目睹美國的出口管制措施如何有效的限制經濟發展和政治選擇，因此北京正在效仿華府的作法。

2018年，美國總統川普（Donald Trump）在首個任期對中國法起貿易戰，北京迫切需要制定一套法律和政策，以便在爆發新的貿易衝突時，能隨時做出反應，在這段期間北京也參考了華府的做法。

中國商務部在2020年建立「不可靠實體清單」，類似於美國商務部的「實體清單」，華府的這份黑名單限制某些外國企業與美國進行業務往來。北京在2021年通過「反外國制裁法」，允許中國外交部等機構拒絕發放簽證，並凍結不被歡迎的個人或企業的資產，類似於美國國務院與財政部所擁有的權利。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心研究員唐哲（Jeremy Daum）表示，北京在制定非貿易、非涉外領域的法律時，經常借鏡外國模式。隨著中國尋求在貿易和制裁方面採取同等報復手段，這些手段通常與美方「非常相似」。

川普在今年重返白宮後不久就對中國發動貿易戰，北京除了同步調高關稅回應川普關稅外，也迅速部署了新的工具，包括將多家美企列入不可靠實體清單，並對多項關鍵礦物實施出口管制。

雖然新手段能讓中國在一定程度上壓制美國，但唐哲強調，這些措施並非完全沒有風險。唐哲表示，這種表面上平衡、公平的做法存在危險，一方認為的對等，另一方可能解讀為升級，其次在一場「逐底競爭」中，沒有人會是贏家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法