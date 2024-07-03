宏捷科6月營收4.26億元，樂觀期待下半年營運呈季季增。（擷取自官網）

宏捷科月減1.8% 下半年營運樂觀

〔記者張慧雯／台北報導〕適逢月底出貨遇到假日，砷化鎵廠宏捷科（8086）昨日公告6月營收4.26億元、月減1.8%；宏捷科指出，少2個工作天導致營收略減，但年成長率達102%，對下半年營運樂觀、期待能呈現季增。

受惠手機需求回溫及中國618購物節檔期大促銷奏效，宏捷科第二季營收達13.07億元、季增1.6%，寫下單季歷史新高紀錄，今年上半年營收近26億元，幾乎與去年全年營收27.2億元相當，顯示智慧型手機產業明顯復甦。

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展望第三季，宏捷科認為，看好下半年換機潮、wifi 7滲透率加速，及美系客戶在中國市占逐步拉高，再加上三星擬將RF PA（射頻功率放大器）轉向台灣砷化鎵廠代工，對下半年營運持樂觀態度。

聚陽月增1.3% 創同期次高

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣大廠聚陽（1477）6月營收27.47億元，月增1.3%、年減1.9%，創下同期次高；第二季營收76.94億元，季減10.61%、年增6.5%，為歷年同期新高；上半年累計營收163.02億元、年增8.62%，寫下同期新猷。

聚陽目前是全球前5大成衣代工廠，主要客戶包括Target、Fast Retailing、GAP等，產能主要分布在越南（42%）、印尼（37%）、柬埔寨（17%），在近年營運策略發酵下，持續提升功能性運動服飾產品比例，受惠於流行服飾庫存回補的產業循環助攻，營運團隊正面看待下半年美系客戶貢獻，全年目標再創營運高峰。

華孚月減7% 今年營運維持樂觀

〔記者歐宇祥／台北報導〕車載機殼廠華孚（6235）6月營收5.13億元，月減7%、年增6%，上半年累計營收32.18億元、年增16%，創24年新高。由於電動車需求仍在，華孚總經理甘錦添日前指出，華孚主力的歐洲電動車市場成長明確，營運將持續提升，今年維持樂觀看法。

華孚切入車載市場後、營運持續增溫，去年車載營收比重已達91%，其中純電新能源汽車占比53%、今年比重估維持；展望後市，甘錦添則預期，歐美營收比重將會持續提升，尤其歐洲有政策推力，採用鋁鎂合金速度快，至於北美、日韓車廠耕耘久，也預期將有好結果。

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