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台積電無法獨吞了？傳英特爾14A製程有望搶到蘋果訂單

2025/07/26 22:14

分析師指出，蘋果的 M 系列可望成為英特爾14A製程的採用者。（法新社）分析師指出，蘋果的 M 系列可望成為英特爾14A製程的採用者。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾面臨嚴峻挑戰，其在提交給美國證券交易委員會的季度財報指出，若未獲得14A（1.4奈米）主要外部客戶或沒有達到關鍵里程碑，可能放緩甚至取消14A及以下製程技術的開發，引爆25日股價狂殺。最新消息傳出，蘋果及輝達可望成為14A製程的救星。外媒認為，由於蘋果M 系列晶片一直是台積電獨攬，蘋果不排除以雙採購策略下單英特爾。

綜合《Wccftech》及《9to5mac》報導，英特爾目前的處境充滿不確定性，尤其是在代工業務的前景方面。

英特爾在提交給美國證券交易委員會（SEC）的季度財報指出，如果未能獲得14A的主要外部客戶，或者該製程未能達到關鍵里程碑，或許放緩甚至取消14A及以下製程技術的開發。此消息嚇崩市場，英特爾股價25日開盤狂殺超過9%，收盤重挫8.53%。

正當英特爾釋出可能因缺乏外部客戶，可能暫緩或放棄先進製程之際，著名蘋果分析師蒲得宇（Jeff Pu）發布報告稱，英特爾正在向其客戶提供14A PDK（製程設計包）的早期版本樣品，而輝達和蘋果目前似乎都對此感興趣，預計輝達的遊戲 GPU（低階版本）和蘋果的 M 系列，將成為 Intel 14A 的採用者。

外媒認為，蘋果的情況值得注意，因為 M 系列晶片製造一直是台積電的獨家業務，但在日益加劇的地緣政治（和貿易）緊張局勢中，擁有英特爾作為第二來源（尤其是美國晶圓廠）可能會非常方便。

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