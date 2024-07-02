錢途無亮 中國10年公債殖利率墜新低

中國人民銀行（PBoC）計畫直接干預債券市場，以壓制債市熱度，中國長天期公債殖利率聞訊回漲。（彭博）

傳人行將干預 股債回漲

〔編譯盧永山／綜合報導〕週一中國十年期公債殖利率跌至紀錄最低，因投資人對中國經濟感到悲觀，大買國債來避險。對此，中國人民銀行（PBoC）計畫直接干預債券市場，以壓制債市熱度，中國長天期公債殖利率聞訊回漲。

週一中國十年期公債殖利率下跌○．○二個百分點、至二．一八％，創二○○二年彭博開始追蹤這項數據以來最低；中國二十年和五十年公債殖利率過去幾個月也一直處在紀錄低點。

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中國最新數據顯示，經濟成長面臨持續的挑戰，官方六月製造業採購經理人指數（PMI）連續兩個月陷入萎縮；六月百大房企銷售額持續下跌十七％，但跌幅較五月的三十四％放緩。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）首席亞洲外匯和利率策略師趙志軒表示：「公債殖利率下跌，主因對經濟的悲觀情緒，我真的不知道在中國人行干預之前會跌到多低，但下個觀察點將是二％至二．一％。」

在十年期公債殖利率跌至二．一八％後不久，中國人行發布聲明指出，為維護債券市場穩健運行，決定於近期內在公開市場向一級交易商展開國債借入操作。

中信證券首席經濟學家明明表示：「今天的聲明意味中國人行將很快在公開市場出售國債，人行的出售行動將有助於穩定長天期國債的殖利率水準，避免利率風險。」

中國人行發布聲明後，中國十年期和三十年期公債殖利率分別回漲至二．二％和二．四％。週一中國股市也由黑翻紅，滬深三百指數收盤上漲○．五％。

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