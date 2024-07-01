內外需皆凍 中製造、服務PMI雙降

中國國家統計局昨公布，六月製造業採購經理人指數（PMI）49.5，連續兩個月落入緊縮區間。（路透）

6月PMI連2月緊縮

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布，六月製造業採購經理人指數（PMI）四十九．五，連續兩個月落入緊縮區間，包含營建與服務活動的非製造業PMI則從五月的五十一．一降至五十．五，創去年十二月以來最低，凸顯中國經濟疲軟，對北京實現今年五％成長目標構成威脅。

中國六月製造業PMI與五月持平，低於五十榮枯線。中國國家統計局分析師趙慶河表示：「製造業市場需求仍顯不足，（經濟）持續回升向好的基礎仍需鞏固。」從分類指數來看，除生產指數五十．六，較五月下降○．二個百分點，高於榮枯線，其他分類指數，包括新訂單、原材料庫存、從業人員與供應商配送時間全落入緊縮區間。

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中國五月出口高於預期，當時分析師指出，由於中國與西方的貿易緊張升溫，出口銷售能否持續尚未明確。而隨著消費者謹慎支出，五一假期的消費提振轉瞬即逝，中國六月非製造業PMI較前一月下降○．六個百分點、至五十．五，其中服務業PMI較五月下降○．三個百分點、至五十．二，創五個月低點；營建PMI下滑二．一個百分點、至五十二．三，為去年七月以來最低。

漫長的房市低迷與不充分的內需，仍是中國經濟頭號挑戰。國泰君安國際首席經濟學家周浩說：「疲軟的PMI數據自然引發中國政府更多支持性政策的呼聲；然而，因人民幣目前面臨壓力，貨幣政策寬鬆的空間有限，因此財政政策可能位居主導地位，這意味在可見的未來，中國人民銀行必須發行更多債券，以提振整體內需。」

目前市場正等待七月中中共三中全會的召開，過去該會議對中國經濟走向制定政策。凱投宏觀經濟學家指出，中國領導高層可能在三中全會上承諾範圍廣泛的改革，但焦點可能放在製造業、創新與自主性而非內需，「過去十年那些削弱成長的限制，未來幾年仍將進一步壓抑成長」。

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